Green pass, a Torino tensioni tra anarchici ed estrema destra

Momenti di tensione questo pomeriggio, sabato 16 ottobre, in piazza Castello a Torino, dove durante la manifestazione No Green pass sono scese in campo due forze contrapposte: gli anarchici da una parte e dall’altra gli esponenti di estrema destra. In piazza circa un migliaio di persone.

Forza Nuova: "In carcere ci siamo noi"

La situazione si è andata a scaldare quando sul palco è salita una manifestante del movimento anarchico torinese che, riprendendo quanto avvenuto lo scorso sabato nella Capitale, ha urlato: “Portiamo solidarietà a chi a Roma è stato picchiato dalle forze dell’ordine ma invitiamo i manifestanti a non farsi strumentalizzare dalle destre”. A queste parole un militante di Forza Nuova che era presente in piazza si è avvicinato al palco e ha invitato la donna a scendere. “La destra è qua e per i fatti di Roma in carcere ci siamo noi" ha urlato. A quel punto è quindi iniziato uno scontro tra anarchici, antagonisti e militanti di estrema destra.

A riportare la calma è stato uno dei leader di 'No paura day', Serena Tagliaferri, che ha invitato la piazza a ritrovare l'unità e a continuare "in una protesta che è di tutti, basta bisticciare tra di noi". Poco dopo è intervenuto anche il leader della Variante Torinese, Marco Liccione, che si è rivolto ai manifestanti: "Le ideologie dividono, ci danno dei fascisti, dei comunisti, chi se ne frega, dobbiamo essere uniti. La nostra lotta va al di là delle ideologie". Sia Forza Nuova, presente anche Stefano Saija, che antagonisti e anarchici sono rimasti insieme in piazza.

