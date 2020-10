Ecco le tre mosse per smontare tutte le accuse contro Salvini

Tre mosse per smontare l'accusa: così si presenta alla stampa l'avvocato di Matteo Salvini, Giulia Bongiorno. Tre punti cruciali che spiegano la strategia difensiva attuata dalla Bongiorno per smontare il caso Gregoretti.

Il punto numero uno è sull'accusa di omessa indicazione sul punto di approdo. " Abbiamo ribadito che non esiste un obbligo di sbarco immediato - spiega la Bongiorno in conferenza stampa al termine dell'udienza preliminare a Catania -. Esiste una flessibilità che è parte degli accordi tra gli stati membri. Abbiamo sottolineato che la procedura che è stata utilizzata nel caso della Gregoretti non era una iniziativa estemporanea di Salvini che era improvvisamente impazzito: la scelta di attendere prima di fare sbarcare i migranti, si inseriva in una procedura prevista anche nel contratto di governo e dal Consiglio del 18 giugno 2018. Una procedura che prevede un tempo di due settimane, ben più lungo dunque di quello utilizzato da Salvini".

Secondo la procedura - e qui arriviamo al secondo punto cruciale indicato dalla stessa Bongiorno - prevedeva prima la redistribuzione dei migranti e solo in seguito lo sbarco. Esiste quindi, secondo la difesa, una sequenza che Salvini avrebbe rispettato in pieno. "Abbiamo documentato che c'è un errore di traduzione dall'inglese: il termine che loro indicano come immediatezza è invece 'until', che tutto è tranne immediatezza - spiega l'avvocato Bongiorno -. La normativa europea parla di flessibilità e ragionevolezza, non esiste obbligo di sbarco immediato. Abbiamo anche sottolineato che la scelta di far attendere prima di sbarcare i migranti si inseriva in un ambito previsto nel contratto di governo e dalle norme Ue. La procedura prevedeva prima la ridistribuzione e poi lo sbarco. Salvini attendeva che fosse rispettata la procedura già prevista dal Consiglio d'Europa, e che sussiste tuttora".