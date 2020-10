I cinghiali sui Navigli e quella rissa sui kart: le "follie" della settimana

Un altro appuntamento della rubrica Stra-notizie è servito. Cos'è successo di folle nell'ultima settimana? Presto detto: due cinghiali sono andati a farsi l'aperitivo sui Navigli di Milano, mentre in un condominio c'è chi si "diverte" a rubare gli zerbini. Per non parlare della sposa finita in ospedale per aver bevuto troppo al proprio matrimonio e della scazzottata tra due piloti di kart.

Cinghiali sui Navigli

Dopo Roma, adesso i cinghiali arrivano anche a Milano. Due esemplari, infatti, hanno fatto capolino sui Navigli, arrivando fino alla Darsena! È successo nella mattinata di giovedì 8 e si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, del nucleo ittico-venatorio e di un veterinario. Un cinghiale è stato abbattuto dopo essere entrato addirittura in un condominio; in un primo momento era stato narcotizzato, salvo poi diventare molto aggressivo. Il mammifero spintosi fino alla Darsene, invece, è stato sedato, imbracato e trasportato in un secondo momento al Parco del Ticino.

Sposa ubriaca, sposa fortunata

Di solito di dice "sposa bagnata, sposa fortunata". Ecco, una trentenne di La Spezia deve aver frainteso il proverbio, reinventandolo in “sposa ubriaca, sposa fortunata”. La donna, infatti, ha alzato troppo il gomito durante i festeggiamenti del matrimonio, finendo addirittura in ospedale per un sospetto coma etilico. Insieme a lei ci è finita la sorella, per la quale è stato necessario il ricovero al Sant’Andrea.

Ladra di zerbini

C’è crisi anche per la categoria dei ladri, visto che ormai rubano persino gli zerbini! Ecco, meglio un furto all’esterno di casa che all’interno, ma pensare che qualche furfante possa sgraffignare persino lo zerbino fa veramente specie. Su Twitter, infatti, spopola il video – realizzato dalla telecamera di sicurezza di un condominio – che immortala una donna scendere le scale e sottrarre uno zerbino dal pianerottolo, per poi nasconderlo all’interno del carrello della spesa. Un semplice dispetto condominiale o una nuova “moda” tra i ladri?

Marijuana su TikTok

Si è fatto un video su TikTok per comunicare al suo pubblico di avere un bel po’ di marijuana a disposizione da vendere. Una trovata da “genio” che gli è costata l’arresto. È successo ad Asti e il protagonista della vicenda è un 34enne, con precedenti di spaccio di sostanze stupefacenti. Il filmato è stato notato dall’Arma dei Carabinieri e i militari sono allora intervenuti al domicilio del pusher, sequestrando 64 grammi di marijuana quattro grammi di eroina e due bilancini di precisione.

Scazzottata sui kart

La più folle gara di kart di sempre è forse quella che si è corsa negli scorsi giorni a Lonato. Che è successo? Il pilota Corberi, uscito di pista, ha scaraventato il paraurti del proprio mezzo contro il kart di Paolo Ippolito: i due, poco prima, si erano scontrati in pista. Finita qui? Macché! Corderi, una volta terminata la corsa, si è recato ai box, dove ha aggredito fisicamente il college-rivale. Sull’episodio in pista e sulla rissa la Federazione Internazionale di automobilismo ha aperto un’indagine…

Il termometro umano

Ci siamo ormai abituati a vivere con la mascherina appresso e a farci misurare la febbre con il termoscanner all’entrata di negozi e locali. Ecco, il termoscanner. All’ingresso di un istituto superiore in provincia di Napoli, però, preferiscono utilizzare un altro strumento: la mano! Un bidello è stato infatti immortalato in un video (che ha spopolato online) mentre misure la febbre agli studenti in fila per entrare a scuola. Con buona pace di tutti i protocolli di sicurezza e prevenzione…

Un furgone sfortunato

Hanno rubato lo stesso furgone nel giro di quarantotto ore. È questa la duplice malefatta di una banda di ladri, che per ben due volte ha sottratto il mezzo all’emporio solidale il Melograno, di Sassuolo. Il primo furto è avvenuto lunedì notte, il secondo di martedì, sempre di notte. Grazie al Gps installato sul veicolo, infatti, i proprietari – grazie al lavoro delle forze dell’ordine – si erano visti riconsegnare il furgone. Poi, purtroppo, il secondo blitz dei malviventi. E questa volta i ladri hanno rimosso il sistema di tracciamento dal mezzo…