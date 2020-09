Ilaria Capua: "La mascherina è il nuovo profilattico"

L'emergenza sanitaria è finita ma il Paese non è ancora fuori dall'epidemia. Questo è quello che ripetono gli esperti da ormai diversi mesi, chiedendo a tutti di continuare a tenere alta la tensione per evitare comportamenti che potrebbero incidere negativamente sul lavoro di contenimento fatto fino a questo momento. Distanziamento sociale, igiene delle mani e, soprattutto, le mascherine sono gli strumenti principali a disposizione per contrastare la diffusione dei contagi. In collegamento con Di Martedì, su La7, Ilaria Capua ha espresso nuovamente questo concetto, paragonando la mascherina ai preservativi.

Mi auguro che il grosso delle vite perdute ce lo siamo lasciati alle spalle, ma credo che questa situazione ci obbligherà a cambiare dei comportamenti, così come fu al tempo dell'Hiv

L'Hiv è stata fermata anche grazie al cambio dei comportamenti collettivi. Il profilattico è stato uno degli strumenti principali di lotta a quella pandemia. La mascherina è il nuovo profilattico

Con Giovanni Floris, la virologa ha affrontato il tema della mortalità da Covid, un argomento che fa paura ma che sembra sia ormai alle spalle nella sua misura più grave. "", sottolinea Ilaria Capua in collegamento. Il paragone con la diffusione del virus Hiv non è casuale per la virologa ma è strumentale per introdurre il tema dell'importanza di indossare correttamente la mascherina i un periodo di massima allerta come questo. "", ha affermato la virologa nell'ottica di sensibilizzare tutti a comportamenti maggiormente responsabili.