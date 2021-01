Impazza la Veganuary: stop alle proteine animali per 31 giorni. La dieta delle star

In rete si parla di "sfida" ma per tutti è il piano alimentare da 31 giorni che prevede l'assunzione di sole proteine vegetali (oltre a verdura e poca frutta). Veganuary - così l'hanno chiamato i suoi ideatori nel 2014 - non è una dieta, ma più uno stile di alimentazione alternativo a quello al quale siamo abituati e che si basa, prevalentemente, sul consumo di proteine animali. Una scommessa che oggi sta diventando un must e che spopola in rete, conquistando curiosi in tutto il mondo.

Ma deve includere tutti i gruppi alimentari vegetali, cereali, legumi, verdure, frutta, frutta secca e semi oleosi. sono questi i pilastri

Il gennaio vegano, così è stato ribattezzato dagli italianisti, si basa su 31 giorni di colazioni, pranzi e cene senza proteine animali, ma può essere replicato in qualsiasi momento dell'anno. Non importa il mese ma il contenuto, rigorosamente a base di verdure, frutta (poca), proteine vegetali e tisane. Come farlo? Basta iscriversi al sito ufficiale Veganuary.com e giornalmente si ricevono email contenenti informazioni dettagliate su come fare la spesa, ricette per gustosi piatti, consigli pratici e nutrizionali oltre che menù personalizzati. Insomma una vera e propria guida per "convertirsi" facilmente, anche solo per un breve periodo, al veganismo. Isembrano essere molti e consigliata a tutte le età. "", ha spiegato Silvia Goggi , nutrizionista dell'Humanitas San Pio X di Milano.

Veganuary, nato nel Regno Unito sette anni fa - ha conquistato fino ad oggi oltre un milione e mezzo di persone (in 192 Paesi) e in Italia, nel 2020, ha trovato consensi in oltre 15mila individui, piazzando il nostro paese al settimo posto della classifica dei fruitori del piano alimentare (con Milano sesta tra le città più attive). Nel 2021 i fondatori puntano a superare i 2 milioni di iscritti e in Italia l'obiettivo è ancora più ambizioso: raddoppiare gli iscritti dell'anno precedente. Come spiegato al Corriere da Claudio Pomo, responsabile sviluppo di Essere Animali, l'associazione italiana partner del gruppo.

Un progetto a base vegetale che piace così tanto da aver trovato consensi anche (e soprattutto) tra le star di mezzo mondo. Da Paul McCartney - testimonial più illustre nel Regno Unito - all'attore statunitense Joaquin Phoenix fino al volto di "Blossom" e "The Big Bang Theory" Mayim Bialik sono tanti i personaggi famosi che a gennaio hanno accolto la sfida veg. Fosse solo per riprendersi dalle bagorde delle festività natalizie.