Lo stupro di gruppo nel video choc: presi due giovani magrebini

Violenza sessuale di gruppo. È questa l'ipotesi di reato contestata dal gip di Rimini Vinicio Cantarini a due giovani bolognesi, entrambi di origini marocchine, per aver stuprato una transessuale peruviana di 47 anni. Gli aggressori, Mohammed Bouhayate, 21 anni e Aiman Rakhssane di 19, sono stati incastrati da un video di circa 20 secondi ripreso col telefonino da due passanti.

Lo stupro

I fatti risalgono alla notte tra sabato 16 e domenica 17 luglio in viale Regina Magherita, a Bellariva di Rimini. Pressappoco alle ore 4 del mattino, i due giovani avrebbero incrociato lungo il percoso la 47enne peruviana che stava rientrando in albergo. Così hanno cominciato ad impurtunarla: dapprima con frasi di dubbio gusto poi, sono passati alle maniere forti. A quanto si apprende, la vittima non avrebbe fatto in tempo a dileguarsi che dai due malintenzionati che sarebbe stata aggredita e violentata in strada. Per fortuna, però, le sue grida non sono rimaste inascoltate. Due giovani nordafricani sono accorsi in aiuto della 47enne che, per fortuna, è riuscita a mettersi in salvo e ad allertare le forze dell'Ordine. Accompagnata in pronto soccorso, i medici le hanno riscontrato la frattura del naso e varie lesioni al volto con una prognosi di 35 giorni.

L'arresto