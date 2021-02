Incidente sulla neve per Mauro Corona. La Berlinguer interrompe la diretta

Brutto incidente per lo scrittore e alpinista Mauro Corona. L'ex opinionista di Cartabianca è stato vittima di un infortunio mentre si trovava sulla neve e ha riportato diverse fratture. A darne notizia è stata Bianca Berlinguer nel corso dell'ultima puntata del format di Rai Tre. La conduttrice stava intervistando Matteo Salvini, quando ha interrotto la diretta per salutare calorosamente il suo ex opinionista.

Dopo c'è Mauro Corona?

No, non me lo hanno ridato, ma ha fatto bene a ricordarmelo!

Bianca Berlinguer aveva da poco concluso la chiacchierata con il leader leghista e stava per annunciare l'ospite successivo prima di lanciare la pubblicità.l'ha ironicamente anticipata: "". Bianca Berlinguer, sorpresa, ha colto l'occasione per parlare dell'alpinista, fuori da Cartabianca da ormai diversi mesi: "".

Il fuori programma di Salvini ha consentito alla Berlinguer di riportare l'attenzione sul suo ex opinionista. Lei - nonostante lo scrittore le abbia dato della "gallina" in diretta - lo vorrebbe nuovamente in trasmissione, ma il direttore di rete Franco Di Mare è irremovibile e - pare - per motivi indipendenti da viale Mazzini. La conduttrice ha così svelato l'incidente che ha visto protagonista Mauro Corona. " Voglio salutarlo con affetto - ha spiegato la Berlinguer - si è rotto la spalla e la testa dell'omero scivolando sulla neve con gli sci. Lui non ha bisogno degli impianti perché va sulla neve fresca. Un grande abbraccio e speriamo che guarisca presto ". Anche Matteo Salvini si è voluto unire alla conduttrice, salutando Corona e " tutti gli uomini di montagna ".

Bianca Berlinguer, interrompendo momentaneamente la diretta del suo programma, ha augurato una pronta guarigione allo scrittore, sottolineando che non gli è stata ancora data la possibilità di riaverlo in trasmissione, dopo gli incresciosi fatti dello scorso settembre. Parole che sembrano essere l'ennesima stoccata della giornalista al direttore di rete, che di far rientrare Mauro Corona a Cartabianca non ne vuole proprio sapere. Della questione se n'era occupata anche Striscia La Notizia che a Franco Di Mare aveva consegnato un tapiro per altre questioni ma che non si era lasciata sfuggire l'occasione di punzecchiare il direttore sul caso Corona.

Bianca Berlinguer saluta in diretta Mauro Corona infortunato. https://t.co/zWelenzMK2 — Caffè fou fou (@CaffeFou) February 24, 2021