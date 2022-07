"È inutile che guardi l'orologio...". Ma la ladra romena lo segue e lo fa rapinare

Quando la donna si è avvicinata per chiedergli un'informazione, il 68enne ha intuito all'istante che si trattasse di una ladra. Così non ha esitato ad allontanarla: " È inutile che guardi l'orologio... ". Peccato che il rimprovero non sia servito a far desistere la malintenzionata romena dai cattivi propositi. Poco dopo, quando la vittima è arrivata sotto casa, due uomini gli hanno sfilato il prezioso dal polso: un Rolex Daytona del valore di 35mila euro.

L'agguato

Stando a quanto riporta il Corriere.it, l'episodio è avvenuto lunedì 11 luglio in piazzale Bacone. La sconosciuta si era avvicinata al 68enne per chiedere un'informazione. Se non fosse che il pensionato ha sentito immediatamente "puzza di bruciato": quella donna non la raccontava giusta. Per questo motivo l'ha scacciata in malo modo. O almeno, ci ha provato. Poco dopo è salito in macchina per tornare a casa, in via Teodosio. Quando è arrivato nel suo appartamento si è accorto di non avere più con sé il cellulare. Dunque è sceso in strada per controllare che non gli fosse caduto accidentalmente dalla tasca dei pantaloni. Se non fosse che, prima ancora che si mettesse in cerca dello smartphone, il 68enne è stato aggredito da due uomini.

Il furto dell'orologio