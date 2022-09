La morsa del maltempo da Nord a Sud. Un fiume di fango travolge Formia

Italia ancora vessata dal maltempo: dopo la terribile alluvione avvenuta nelle Marche, adesso è la volta del Lazio, con il comune di Formia (Latina) letteralmente travolto da un nubifragio.

A Formia un fiume di fango

Sono ore critiche a Formia, colpita da una bomba d'acqua. Le condizioni meteo nel Lazio si sono mostrate sfavorevoli sin dal primo pomeggio, quando una tromba d'aria ha colpito la costa Pontina. Numerosi i danni fra Sabaudia e Terracina, dove sono caduti parecchi alberi e molte case sono state letteralmente travolte dai forti venti. Tanti i tetti scoperchiati, e le strade divenute inagibili. Via Migliara 56, ad esempio, è stata chiusa.

Decine gli interventi dei vigili del fuoco che hanno cercato di portare soccorso alla popolazione.

Poi, il nubifragio, che si è abbattuto su Formia. L'incessante caduta di acqua ha infine portato all'esondazione del torrente Rio Fresco, e un intero quartiere è stato invaso dal fango. Panico fra i cittadini, che hanno cercato disperatamente di mettersi in salvo. Il fango ha travolto strade, auto e abitazioni. Tanti i residenti a chiedere aiuto.

Almeno fino ad ora, non sono stati registrati morti o dispersi, come affermato dallo stesso primo cittadino. " La zona di Santa Maria La Noce è stata colpita pesantemente: la strada è quasi completamente crollata e si è verificata l'interruzione di alcuni servizi nelle abitazioni che abbiamo prontamente evacuato. C'è stato molto spavento ma nessuna persona è rimasta ferita " ha spiegato all'Adnkronos Gianluca Taddeo, sindaco di Formia.

Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, ha invocato immediati interventi. " Al di là dello stato di calamità naturale, occorrono dei fondi straordinari per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. Un anno fa è accaduto a Itri, che necessita ancora di interventi risolutivi. È un'emergenza non più rinviabile " ha dichiarato.

Maltempo da Nord e Sud

Se prendiamo in considerazione altre zone dello Stivale vediamo come il maltempo stia interessando gran parte del nostro Paese. Com'era stato annunciato a fine agosto, il grande caldo ha portato come conseguenza una preoccupante condizione di instabilità.

A Milano è allerta gialla, e si prevedono temporali sono alle prime ore di domani. C'è infatti una perturbazione in arrivo dalla Porta del Rodano (Francia), con temporali e forti rovesci. Piogge dunque nell'area tirrenica e ligure, così come nell'ovest della Sardegna e nel Nord-Italia. Tale perturbazione raggiungerà nella giornata di domani, venerdì 30 settembre, anche le regioni Lazio e Campania.

Allerta meteo, anche se moderata, per Friuli Venezia Giulia e Liguria. Giacomo Giampedrone, assessore alla Protezione civile ligure, ha raccomandato ai cittadini di tenere alto il livello di guardia e di fare il possibile per tutelarsi.

In allarme anche la Sicilia, dove è stata diffusa l'allarta gialla. Arancione, invece, in Campania, dove si prevedono peggioramenti meteo nelle prossime ore. Sorvegliate speciali Piana Campana, Napoli, Isole, area vesuviana, Alto Volturno e Matese, Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele. Su decisione del Comune, domani a Napoli resteranno chiusi tutti i parchi cittadini e anche Castel dell'Ovo e il Maschio Angioino. Nel resto della Campania è allerta gialla.