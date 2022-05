Jeans strappati a scuola, la preside rilancia: "Vorrei le divise"

Non si placa la polemica sui jeans strappati al liceo "Lucrezia della Valle" di Cosenza dove, qualche settimana fa, la vicepreside sigillò con lo scotch gli stappi sui pantaloni di una studentessa. A rilanciare, stavolta, è la preside dell'Istituto: " Quegli strappi sui pantaloni sono indecorosi - dichiara la dirigente scolastica Rosanna Perri al Quotidiano del Sud - e gli studenti dovrebbero andare a scuola in divisa" .

La polemica

Bastano un paio di jeans con gli strappi e la polemica è servita. Un dibattito acceso che, ormai da giorni, tiene banco fuori e dentro le mura del liceo cosentino. Sulla vicenda sono intervenuti studenti, politici ed esperti che hanno denunciato il metodo " repressivo " della scuola. Fatto sta che la preside Rosanna Perri resta ferma sulle proprie posizioni. Anzi, rilancia: " La divisa a scuola non mi dispiacerebbe affatto. - rivela la dirigente scolastica - Io sono per il bon ton, oltre che della generazione dei grembiuli che trovo estremamente democratici perché azzerano le differenze economiche ". Tuttavia, concede: " Mi rendo conto che l'idea dell'uniforme tra i banchi debba essere introdotta solo e soltanto qualora partisse spontaneamente dai ragazzi " che - dice - nel suo istituto sono liberi di vestirsi come meglio credono " ma devono rispettare la regola sul decoro ".

