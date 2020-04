Jogging e passeggiate: il pasticcio del Viminale

" Le regole sugli spostamenti per contenere la diffusione del coronavirus non cambiano ". Lo ha prescisato una nota del Ministero dell'Interno, dopo le polemiche suscitate dalla circolare diffusa ieri, che intendeva dare chiarimenti sulle regole legate agli spostamenti.

La circolare

Nel testo della circolare diffusa ieri dal Viminale veniva ricordato il divieto di " svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici" . Inoltre, veniva chiarita la distinzione tra attività motoria, generalmente consentita, e attività sportiva, comprendendo nella prima " il camminare in prossimità della propria abitazione ". Per attività motoria, quindi, si intendono " passeggiata, camminata o corsa, purché sia fatta vicino casa" . In più, il Viminale precisava: " È da intendersi consentito, a un solo genitore, camminare con i propri figli minori, in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all'aperto, purché in prossimità della propria abitazione" . La circolare era stata interpretata come il via libera alle passeggiate all'aperto, anche in compagnia dei figli minori.

Le polemiche

Il testo aveva scatenato le polemiche delle Regioni. In particolare, l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, aveva tuonato: " Non è questo il momento di abbassare la guardia. La circolare diffusa dal ministero dell'Interno rischia di creare un effetto psicologico devastante vanificando gli sforzi e i sacrifici compiuti finora ". Secondo Gallera, infatti, il provvedimento " potrebbe essere inteso come un segnale di allentamento delle misure di contenimento assunte finora. Misure rigide, importanti, che hanno però consentito di contenere la curva dei contagi del coronavirus ". E aveva aggiunto: " La luce in fondo al tunnel rischia di allontanarsi o di spegnersi del tutto nel momento in cui vengono trasmessi messaggi ambigui: l'indicazione utile per tutti deve essere quella di rimanere a casa, ancora per qualche settimana. Solo così riusciremo a sconfiggere questo nemico subdolo e invisibile" .

Oggi, Gallera ha lanciato un appello, chiedendo ai genitori di tenere a casa i bambini: " La situazione è positiva nel senso che negli ultimi giorni c'è stato un rallentamento dei positivi, delle persone in ospedale, e anche delle persone in terapia intensiva- spiega- ma per questo dobbiamo stare a casa. Stiamo a casa teniamo i bambini a casa, è dura, lo sappiamo ma un piccolo sacrificio ancora e possiamo buttarci tutto alle spalle ".

La nota del Viminale