Dopo l'aborto, la Knox è incinta: "Ora faccio una miniserie su di me"

Amanda Knox è incinta. L'ex studentessa americana assolta per il delitto di Perugia ha annunciato la sua gravidanza durante un podcast che la vede protagonista e ha rivelato che tutto il percorso dal concepimento alla nascita verrà seguito sui social nel suo programma Labyrinth: getting lost with Amanda. Il padre del futuro bambino è lo scrittore Christopher Robinson, che Amanda Knox ha sposato poco più di un anno fa e con il quale l'ex studentessa condivide l'esperienza del podcast.

Una notizia arrivata poche settimane dopo quella di un aborto e per il quale la Knox ha puntato il dito contro le vicende giudiziarie che l'hanno vista coinvolta in Italia a partire dal 2007, quando a Perugia è stata uccisa Meredith Kercher, sua coinquilina. La perdita del primo bambino è avvenuta durante il primo lockdown, poco dopo il matrimonio con Robinson. " Ho degli ovuli difettosi e non l’ho mai saputo? Sono davvero troppo vecchia? Mi è successo qualcosa mentre ero in Italia? ", ha supposto l'ex studentessa.

Durante il suo podcast, Amanda Knox non ha semplicemente annunciato di essere incinta ma ha trasmesso l'audio registrato mentre effettuava il test di gravidanza positivo. " Oh mio Dio, questa è una linea tenue. Ok, ok, ok non voglio entusiasmarmi troppo ", ha esclamato la Knox mentre il test iniziava a dare il responso. Un atteggiamento cauto finché non c'è stata la definitiva conferma: " Grazie a Dio, ce l'abbiamo fatta ". A seguito dell'audio, la Knox e suo marito hanno confermato tutto: " È proprio vero, sono incinta. Quando vivi una perdita, è dura credere al segno di una notizia positiva, specialmente se sei stata immersa in tutte queste tragiche storie di lotta con l'infertilità ".

A proposito dell'aborto subito, ha dichiarato. " È stato uno choc per me, ho pensato: ‘Perché ci sarebbe un bambino morto che semplicemente rimane lì? Se non era vitale, perché non è andato via?’. Il mio corpo nemmeno lo aveva percepito e questo è stato strano per me… Nemmeno sapevo di poter avere un mancato aborto. Sono rimasta amareggiata che quella fosse la storia della mia prima gravidanza ".

Quella che sta vivendo ora la Knox sarà una gravidanza social, che verrà raccontata passo per passo durante i podcast dei prossimi mesi. " Stiamo registrando audio della nostra esperienza sin dal giorno uno. Restate sintonizzati per la nostra prossima miniserie, 280 giorni, dove vi porteremo con noi in un viaggio intimo dal concepimento alla nascita ", hanno dichiarato i due. Non sarà facile, quello della Knox è un progetto ambizioso e lei stessa l'ha ammesso: " È diventato più un lavoro tenere traccia dei periodi. E poi niente alcol, questa è scienza ".

Solo pochi giorni fa, Amanda Knox si lamentava del film interpretato da Matt Damon e girato da Tom McCarthy, accusandoli di voler trarre profitto dalla sua vecchia vicenda giudiziaria ma ora ha deciso di rendere pubblico ogni momento della sua gravidanza. Una scelta quanto meno discutibile.