"La linea di La7 sulla Meloni è evidente". Crosetto sbotta in tv

" La linea di questa rete è evidente, la sappiamo tutti... ". All'ennesima punzecchiatura su Giorgia Meloni ascoltata su La7, Guido Crosetto ha perso la pazienza. Ieri sera, intervenendo come ospite a un approfondimento elettorale tv, l'imprenditore ha ingaggiato un serrato botta e risposta con il conduttore Claudio Celata. In particolare l'imprenditore si è infervorato quando il padrone di casa ha contestato alla leader di Fratelli d'Italia una presunta incoerenza rispetto ai propri valori.

" Parla della famiglia e non è sposata… ", aveva chiosato il conduttore, incalzando polemicamente il proprio ospite. A quel punto, Crosetto ha messo in chiaro le cose e ha ribattuto: " Dire che si difende la famiglia non vuol dire essere sposati o meno ". Poi la sferzata allo stesso Celeta e al canale che in quel momento lo ospitava: " Se poi lei ce l'ha con la Meloni, la chiami qua e si confronti. Io capisco qual è la linea di questa rete e fate benissimo a dimostrarlo fin dal primo giorno. Fate bene a dimostrarlo anche oggi, tanto è chiara a tutti la linea del direttore, è chiarissima la vostra posizione sulla Meloni. La vostra linea io la so, quando vengo. Vado anche a Piazzapulita... ".

#lacorsaalvoto "No, questa cosa non mi piace e sono molto dispiaciuto"



Parole che hanno squarciato il velo delle formalità da talk show e acceso il confronto in modo schietto. " A me questa cosa che noi siamo contro non mi piace per nulla. Sono molto dispiaciuto... ", ha lì per lì ribattuto Celata, cercando di far valere le proprie ragioni e di spegnere al contempo la discussione. Ma Crosetto ha tenuto il punto e confermato: " Lo sappiamo tutti... Questa è la verità, non è un giudizio. È evidente, ed è il motivo per cui avete un pubblico di un certo tipo ". Nel battibecco si è poi inserito Alessandro De Angelis, che affianca Celata alla guida del nuovo approfondimento politico di La7.