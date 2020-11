ll tweet choc di Amanda Knox: "Gli Usa? Mai peggio dell'Italia"

"Qualunque cosa accada, i prossimi quattro anni non saranno mai peggio dei quattro anni di studio che ho fatto in Italia, giusto?" . È il contenuto choc del tweet battuto da Amanda Knox, nota alle cronache per l'omicidio di Meredith Kercher, che non si è lasciata sfuggire la ghiottissima occasione dell'Election Day negli Usa per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Whatever happens, the next four years can't be as bad as that four-year study abroad I did in Italy, right? — Amanda Knox (@amandaknox) November 4, 2020

La sortita della 33enne di Seattle, ex coimputata nel delitto di Perugia (nel 2015 è stata assolta in via definitiva dall'accusa di concorso in omicidio con Rudy Guede e Raffaele Sollecito per "non aver commesso il fatto") è apparsa decisamente fuori luogo. Lo ha notato persino il popolo di Twitter che non ha mancato di replicare al cinguettio dell'americana tra il serio e il faceto. Sotto al post della Knox, infatti, è caduta imminente una pioggia di commenti impietosi. "Sei ubriaca?" , ha domandato un follower; "Vedo che hai del tempo da ammazzare..." retwitta un altro con tono sarcastico. "Non sono sicuro che i nostri cittadini neri sarebbero d'accordo" , è la sentenza severa dell'ennesimo internauta. Lo sfottò (o presunto tale) non ha incontrato il favore del pubblico tanto da ingenerare una polemica senza precedenti. "Sinceramente ho bellissimo ricordo dei mesi trascorsi a Perugia'' scrive un ragazzo. "Scommetto che cancellerà il tweet prima di domani", garantisce una giovane follower. Poi, il commento che sigla definitivamente la bagarre: "Certo, la persecuzione di massa di neri, musulmani, latinos e LGBTQ impallidisce rispetto alle tribolazioni di una sola donna bianca...".