Long Covid nei bambini: "Ecco cosa succede per 30 giorni"

Rassicuriamo sul fatto che il grosso è passato, il famoso picco. Ma ancora oggi, in molti bambini colpiti in modo lieve dal Covid e dalla variante Omicron, restano strascichi anche per 30 giorni dopo la fine della malattia.

Casi fino al 30%

Come abbiamo scritto sul Giornale.it, il famoso Long Covid rimane anche nei piccoli pazienti che non hanno necessariamente avuto forme gravi della malattia, anzi. Parliamo di coloro i quali hanno avuto pochi sintomi e sono stati lievemente sintomatici: lo afferma il prof. Andrea Campana, responsabile del Covid center dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro, a Fiumicino. " Le conseguenze del Covid sono molto più gravi e molto più frequenti di quanto si tende a credere ", afferma a Repubblica. I primi dati preliminari e ancora approssimativi, indicano un'incidenza di Long Covid " tra il 10% e il 30% dei totale dei casi - spiega Campana. " E non mi riferisco ai soli casi gravi, non parliamo di bambini che sono stati ricoverati, ma anche di chi ha avuto un decorso clinico paucisintomatico o addirittura asintomatico ".

Quali sono i sintomi

La ricerca sta cercando di stabilire sia le cause del perchè si verificano molti casi di Long Covid dopo la guarigione ma anche l'elevata incidenza tra i giovanissimi. Il prof. Campana racconta numerose telefonate in un solo giorno con adolescenti che lamentavano cefalee da oltre 30 giorni. Ma non è finita qui: " Poi ci sono i bambini che hanno dolori intercostali, che vanno sempre seguiti con attenzione perché possono essere la spia di miocarditi, e quelli con dolori addominali che non passano. Per non parlare degli attacchi di panico, la fatica cronica, i disturbi ansioso-depressivi, l'incapacità a ritrovare la concentrazione o disturbi del comportamento ", racconta il primario. Addirittura, alcune famiglie contattano la struttura preoccupate che il proprio bambino sia diventato autistico: al momento, purtroppo, non c'è una cura specifica contro il Long Covid oltre al supporto psicologico o la terapia del dolore.

I numeri