"Dopo Omicron i bimbi possono ammalarsi": occhio a questi 4 sintomi

Come accade per gli adulti, dopo la guarigione dal Covid e dalla variante Omicron, anche alcuni bambini possono accusare sintomi riconducibili al virus nonostante il tampone sia ormai negativo. La problematica maggiore può essere rappresentata dalla Mis-C: simile alla Kawasaki, è una malattia multi-organo che colpisce maggiormente le funzioni cardio-circolatorie.

Ecco come riconoscerla

La percentuale di chi contrae questa malattia è bassa ma non da sottovalutare. " Avviene in un caso su 3.000, con il 20% che va a finire in rianimazione. La comparsa di quest’infiammazione dei piccoli vasi sanguigni che determina un danno diffuso più o meno variabile, avviene dalle due alle quattro settimane dopo il Covid ", afferma al Messaggero Massimo Resti, pediatra e direttore del Dipartimento specialistico interdisciplinare dell'Azienda ospedaliera universitaria Meyer di Firenze. Ma quali sono i campanelli d'allarme principali che devono far stare sull'attenti i genitori? L'esperto afferma che questa sindrome si può manifestare con febbre, occhi rossi ed eruzioni cutanee: se appaiono questi sintomi, il bambino va portato subito dal pediatra. " Arrivare per tempo è fondamentale ", aggiunge l'esperto.

Cosa succede al sistema immunitario

Come ci aveva spiegato in esclusiva il prof. Giuseppe Mele, pediatra e Presidente della Società Italiana Medici Pediatri (SIMPE), la Mis-C agisce nell'apparato cardio-vascolare andando ad infiammare vasi sempre più piccoli come le coronarie, determinando anche la presenza di trombi ed occludendo i vasi che sono particolarmente importanti per la circolazione del cuore stesso. E qual è la fascia d'età che può colpire? " Tutta l'età pediatrica, dai 3-4 anni in su fino ai 15-16 anni", ci aveva detto il presidente. Purtroppo, seppur Omicron sia un virus "più leggero", questo non vale per tutti perchè " ha dimostrato di essere più capace di infettare e in modo diverso. I bimbi così vengono più colpiti da questa variante ", aggiunge il professor Resti. I più piccoli hanno sintomi lievi nella " stragrande maggioranza dei casi, a meno che non siano fragili ".

Quali sono i numeri