Lotteria degli scontrini: ecco tutti i numeri vincenti

Compiuta oggi la prima estrazione per la lotteria degli scontrini, nuovo strumento messo in campo per incentivare l'uso della moneta elettronica e, al contempo, combattere l’evasione fiscale. Alle 13.00, infatti, si sono conosciuti i codici dei 20 vincitori, 10 acquirenti ed altrettanti esercenti, che si sono divisi premi per un totale di 1,2 milioni di euro. I premi in palio per gli acquirenti valgono 100mila euro ciascuno mentre quelli per gli esercenti 20mila.

I codici vincenti

Ecco i codici vincenti della prima estrazione:

*Biglietto del 07/02/2021 da 29,3 euro, codice: 0030-0028 99IEC005684

*Biglietto del 17/02/2021 da 21,1 euro, codice: 0814-0132 96SRT000342 03510007

*Biglietto del 20/02/2021 da 72,82 euro, codice: 1680-0261 99MEY010023

*Biglietto del 15/02/2021 da 27,83 euro, codice: 0687-0327 53MN2015815

*Biglietto del 17/02/2021 da 67,2 euro, codice: 0884-0007 53SNS300452 11460027

*Biglietto del 19/02/2021 da 146,77 euro, codice: 0495-0480 99MEY021285

*Biglietto del 19/02/2021 da 71,82 euro, codice: 0517-0006 99MEY039641

*Biglietto del 06/02/2021 da 66,9 euro, codice: 0653-0161 53SNS303262 10160009

*Biglietto del 20/02/2021 da 719,0 euro, codice: 0469-0138 96MEV073613

*Biglietto del 14/02/2021 da 14,59 euro, codice: 0965-0082 53SNS301155 64360007

In ogni caso, prima di gettare i biglietti non vincenti si invita a controllare i codici sul sito della Lotteria dove, al termine di ogni estrazione, si può visualizzare lo scontrino cui corrisponde il ticket estratto per ogni premio in palio.

I partecipanti alla lotteria degli scontrini

Per i consumatori, la possibilità di essere estratti è una su 53 milioni per ogni biglietto messo da parte. All'estrazione hanno partecipato tutti gli scontrini, a partire dal valore minimo di un euro, per gli acquisti di beni e servizi, pagati con moneta elettronica, trasmessi e registrati al sistema lotteria dall’1 al 28 febbraio.

Dagli ultimi dati forniti dal Mef è emerso che sono state 4.092.187 le persone che hanno richiesto il codice per partecipare alla lotteria degli scontrini, per un numero di transazioni valide in questa prima estrazione di 16.958.486 per un totale di circa 535 milioni di biglietti. Il sottosegretario al ministero dell'Economia, Maria Cecilia Guerra, nel corso di un question time in commissione Finanze della Camera che si è svolto la scorsa settimana, ha ricordato che il numero di registratori telematici attualmente attivi è pari a 1.485.477 unità mentre sono 304.386 ad aver inviato i dati per partecipare alla lotteria.

Il funzionamento

Alla lotteria possono partecipare tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che effettuano degli acquisti di beni e servizi presso i negozi fisici. Lo scontrino, che l'esercente invia telematicamente, produce un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti per ogni tagliando. Ciascuno scontrino partecipa a una sola estrazione settimanale, a una sola estrazione mensile e a una sola estrazione annuale.

Dalla lotteria degli scontrini sono esclusi gli acquisti in contanti e quelli online così come quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all'esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria, a fini di detrazione o deduzione fiscale. Restano fuori anche i ticket restaurant e gli acquisti destinati all'esercizio di attività di impresa, arte o professione e, nella fase di avvio, gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche.

Saranno distribuiti oltre 900 premi all'anno (1 annuale, 120 mensili e 780 settimanali) a chi compra e altrettanti a chi vende. Qullo odierno è stato solo il primo appuntamento. Dal prossimo giugno, poi, alle estrazioni mensili si aggiungeranno quelle settimanali, con 15 premi da 25.000 euro per chi compra e 15 premi da 5.000 euro per chi vende. All'inizio del prossimo anno, invece, si terrà la prima estrazione annuale che premierà uno degli acquisti effettuati dall’1 febbraio al 31 dicembre 2021 assegnando 5 milioni di euro a un acquirente e 1 milione ad un esercente.

Come riscuotere

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunicherà la vincita tramite Pec o raccomandata. Da quel momento ci saranno 90 giorni per reclamare i premi. Per farlo bisogna recarsi nell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. Trascorso questo periodo non si avrà più diritto a riscuotere il premio. Il denaro arriverà direttamente tramite bonifico bancario o postale.