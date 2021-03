Massimo Boldi: "Il governo di Draghi deve capire cosa ha combinato quello precedente"

" Se i cinema non riaprono ora riapriranno più avanti. Diamo tempo e fiducia a Draghi ". Massimo Boldi è sicuro che il governo Draghi saprà compiere quel cambio di passo necessario per superare la crisi, quando i tempi lo consentiranno. Cosa che non è stato capace di fare il precedente esecutivo. Intervistato dall'Adnkronos sulla possibile riapertura di teatri e cinema l'attore, 75 anni, ha auspicato un ritorno alla normalità entro l'estate, positivo sull'operato del nuovo governo guidato da Mario Draghi.

Il nuovo dpcm entrato in vigore lo scorso 6 marzo prevede, infatti, la riapertura di cinema e teatri a partire dal 27 di marzo per le regioni e/o le aree inserite in zona gialla. Il nuovo e repentino aumento dei casi di Covid-19, però, sta costringendo il governo a rivedere la politica delle aperture mirate anche nelle aree dove l'incidenza di contagi è ancora bassa. Ma in vista di un nuovo lockdown generalizzato - che potrebbe scattare nei prossimi giorni e interessare solo i weekend - il via libera agli spettacoli potrebbe nuovamente slittare.

Penso che con il cambio di governo il premier Mario Draghi, prima di tutto, deve riuscire a capire quello che ha combinato il precedente governo. Bisogna dargli un attimo di tempo, probabilmente vuole decidere lui

Se non sarà ora, sarà nei prossimi mesi, ma l'importante è che il mondo dello spettacolo torni a lavorare. È questo in sintesi l'augurio che Massimo Boldi ha fatto all'intero comparto della cultura e dello spettacolo (uno dei settori più colpiti dall'emergenza sanitaria) parlando con l'Adnkronos del possibile ennesimo slittamento. A spingere verso un ritorno alla normalità potrebbe essere proprio il premier arrivato a sostituire l'uscente Conte, ma solo quando le condizioni lo permetteranno: "".