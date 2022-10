Tarantino, chi è l’ex calciatore eroe che ha fermato il killer di Assago

Dopo una carriera di tutto rispetto tra Serie A e Serie B, l’intervento più bello è arrivato una volta appesi gli scarpini al chiodo. Èstato l’ex calciatore Massimo Tarantino a fermare al Carrefour di Assago l’accoltellatore 46enne che ha ucciso un cassiere e ha ferito altre cinque persone, compreso il difensore del Monza Pablo Marì. "Non ho fatto niente di particolare, non sono un eroe" , le sue parole, ma sono in tanti a celebrare il suo coraggio sui social.

Chi è Massimo Tarantino

Nato nel 1971 a Palermo, Massimo Tarantino ha calcato i campi più prestigiosi del calcio italiano. Ruolo difensore, è cresciuto nella Cosmos Palermo, per poi passare ai “cugini” del Catania. Dopo l’esperienza nella formazione Primavera, nel 1987 fa il suo esordio in prima squadra in Serie C. L’esperienza positiva con gli etnei (33 presenze e una rete) gli consente di approdare al Napoli, dove ha la possibilità di giocare al fianco di Diego Armando Maradona.

Dopo le esperienze in prestito al Monza e al Barletta, Massimo Tarantino ha avuto la possibilità di dire la sua con la maglia dei partenopei: 99 presenze tra il 1991 e il 1996. Nell’estate di quell’anno il passaggio all’Inter di Ronaldo ma, complice un brutto infortunio, resta fermo ai box per tutto il campionato. Dopo la parentesi sfortunata in nerazzurro, Tarantino ha trascorso cinque anni con la maglia del Bologna (89 presenze) e ha chiuso la carriera tra Como (34 presenze e 2 reti), Triestina (24 presenze) e Pavia (17 presenze).

Chiusa la carriera da calciatore, Massimo Tarantino ha iniziato il percorso dirigenziale. Dopo un primo incarico al Pavia, nel 2010 è stato nominato responsabile del settore giovanile del Bologna. Un’avventura terminata tre anni dopo, con la chiamata della Roma per un ruolo al fianco di Bruno Conti. Infine, nel 2021, è entrato a fare parte dello staff della Spal di Joe Tacopina con il ruolo di direttore dell’area tecnica.