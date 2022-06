Maturità, a Brescia scoperto errore Ministero nella traccia su Pascoli

Maturità con errore. Un docente di una scuola superiore a Orzinuovi, nel Bresciano, ha scoperto e denunciato un errore in una delle tracce proposte per il tema di italiano. Sotto accusa la nota del Ministero in merito al “femminil lamento“ di Giovanni Pascoli. Nella nota numero 8 della poesia di Pascoli La via ferrata attribuisce il “femminil lamento“ citato dall'autore al fatto che i “ fili del telegrafo emettono un suono che talora pare lamentosa voce di donna “.

Il professore scopre l'errore e avverte i suoi studenti

Per il professor Francesco Uberti però non è così. Il lamento viene paragonato da Pascoli al treno e non al telegrafo, ha precisato il docente di italiano del liceo di Orzinuovi. La scelta di Pascoli era in testa al toto-tracce 2022 dato che quest’anno ricorrono i 110 anni dalla sua morte. Pascoli (così come Verga) alla fine è uscito davvero, con tanto di errore. Come si può leggere anche ne “La letteratura“ di Baldi, Giusso, Razetti e Zaccaria il "lamento" non è riferito al telegrafo ma al treno tanto che l’autore usa anche espressioni come "rombando" e "cresce e dilegua". Come dire che il parallelismo non può essere con il telegrafo citato nella prova.

Dubbi anche sul Verga