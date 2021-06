Meloni schiacciasassi, forza Eriksen e i caproni: quindi, oggi...

- immagini incredibili dall’Europeo. Eriksen che si accascia fa tornare alla memoria tragedie del passato, poi quegli occhi aperti ridonano speranza. Non c’è niente da dire: solo daje Christian

- il sondaggio Ipsos è oggettivamente clamoroso: Pd in testa, Lega terza, ma soprattutto Fratelli d’Italia secondo partito d’Italia. Non so quanto sia veritiero, non tutti i sondaggi concordano, ma più che i dem in vetta guarderei al risultato di Giorgia Meloni: ormai sembra una schiacciasassi

- il Pd rende omaggio alla tomba di Berlinguer. Da sbellicarsi i commenti sui social sotto il post in questione. La sintesi: “Ma voi che c’azzeccate con Enrico?”

- sul cocktail di vaccini, boh: cari scienziati, divulgatori, epidemiologi mettetevi una mano sulla coscienza. O meglio indossate i panni di noi poveri caproni che nulla sappiamo di virus. Se prima dite “no, mix di vaccini no”, poi “sì mescoliamo pure” e infine continuate a usare il condizionale sull'efficacia, diteci: come facciamo a capirci qualcosa?

- stavolta va data ragione ad Andrea Crisanti. Dice: magari il mix funziona anche, ma “è una combinazione di cui non si sa efficacia e durata”. Il tutto senza che ci sia una pronuncia ufficiale di Ema e Aifa. Domanda: ma qui “uno si alza la mattina” e cambia le procedure? “Nessuno - dice Crisanti - può dire se il mix sia sicuro”. Il virus ha fatto tante vittime: tra queste c’è pure la fiducia delle persone nella scienza

- nei 5 Stelle continua il caos. I parlamentari attaccano Casalino, che è tornato a lavorare per i gruppi e la cosa non piace a tutti. Grillo vede l’ambasciatore cinese. Conte vorrebbe andarci ma poi fa retromarcia. Di Maio tace. Di Battista chi lo capisce è bravo. E intanto da fuori Casaleggio jr spara a pallettoni contro gli ex amici. Non proprio il modo migliore per candidarsi alla guida del Paese