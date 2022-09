La morte di Meredith e la condanna, cosa fa adesso Rudy Guede

L'omicidio di Meredith Kercher, la studentessa inglese uccisa nella notte del 1°novembre 2007, a Perugia, potrebbe riservare ancora qualche colpo di scena. Lo sa bene Rudy Guede, l'ivoriano condannato a 16 di reclusione per il delitto, che ha scritto un racconto autobiografico assieme al giornalista Pierluigi Vito. Il libro si intitola Il beneficio del dubbio, la mia storia e sarà presentato il prossimo giovedì (domani) a Viterbo.

Il libro

Stando a quanto riporta il sito de Il Messaggero, Guede avrebbe cominciato a scrivere il libro mentre si trovava in carcere - era recluso nella casa circondariale "Mammagialla" di Viterbo - ma che abbia preferito aspettare la conclusione formale della vicenda giudiziaria prima di pubblicarlo. Nel volume l'ivoriano racconta la sua vita dall'infanzia sino ad oggi senza trascurare le pagine amarissime del delitto di Perugia. " Non c'è alcuna volontà di riaprire il conflitto ", assicurano alcuni conoscenti di Guede alla redazione del quotidiano romano. Fatto sta che c'è grandissima attesa per l'uscita del libro.

Cosa fa oggi Rudy Guede