Milano, giovane accoltellato su un bus da gang sudamericana

Un'aggressione in piena regola quella avvenuta nella tarda serata di oggi a Milano. Una banda composta da persone di origini sudamericane - uno di quei gruppi che comunemente viene chiamato "gang di latinos" - ha accoltellato un ventitreenne, che ora è ricoverato al San Raffaele.

Il grave episodio, nello specifico, ha avuto luogo in via Edoardo Bassini. Dopo la vicenda che ha suo malgrado interessato un venditore di rose bengalese gettato in Darsena, ecco che un altro episodio di cronaca, un altro fatto rilevante per la sua drammaticità, balza agli onori delle cronache. In ogni caso, non è certo questa la prima volta che una gang di latinos fa parlare di sé per fatti di questa tipologia nel capoluogo lombardo.

Stando alle prime informazioni raccolte, come ripercorso pure da IlMessaggero, è lecito affermare che la persona aggredita non possa dirsi fuori pericolo. Il giovane aggredito dovrebbe essere straniero. Pare che provenga dal Centro America. Tutto è avvenuto nei pressi di un mezzo pubblico. Poiché le ferite riportate dovrebbero essere più d'una, si ipotizza che le coltellate inflitte possano essere state molteplici. Bisognerà vedere cosa diranno il referto medico e le indagini delle forze dell'ordine che sono già in corso. Gli aggressori erano di gran lunga superiori per numero: la fonte sopracitata parla di una gang composta da una decina di membri.