"Minc... assolute": cosa diceva la Murgia di Battiato

Ogni tanto capita di ripescare perle del passato. Sono cose che accadono, soprattutto in giorni particolari. Questo è uno di quelli. Anche perché se uno come Vittorio Sgarbi ritira fuori la vicenda, beh, allora la storia torna di attualità. Nel giorno della morte del “Maestro”, in tanti sono andati a riascoltare cosa ebbe a dire Michela Murgia, alias la donna che temeva le divise, sui versi di Franco Battiato.

Sentite qua: “Battiato è considerato un autore intellettuale e invece tu ti vai a fare l’analisi dei suoi testi e sono delle minchiate assolute”. O meglio “citazioni su citazioni e nessun significato reale”. In pratica banalità senza “spessore”. Testi “fragili”. Senza “pregnanza”. E che per questo lo inseriscono in un “equivoco clamoroso” per cui, scemi noi, è stato sempre considerato un cantante intellettuale.

Ovviamente la Murgia poteva, e può, pensare ciò che vuole. Battiato le fa schifo? Peggio per lei, voglio dire. Magari oggi ha cambiato idea. Ma è comunque lecito avere tali preferenze musicali. Certo non si capisce l’ossessione per cui una canzone, o un artista, debba per forza avere “qualcosa da raccontare”. Ma tant'è. Quei versi fanno ballare, sognare, pensare. Non è abbastanza? Cucuruccucu, Paloma. Anche perché, cara Murgia, basterebbe solo sperare di saper scrivere come il Maestro suonava e componeva per potersi dire contenti. Lei ai suoi lettori fa quell'effetto lì? I posteri si ricorderanno dei suoi impegnatissimi testi? Dunque grazie a Sgarbi per aver ripescato, nel giorno della morte di Battiato, una polemica passata e che forse non si era ancora spenta. Ci ha ricordato una cosa: nel mondo c’è chi capisce di musica. E poi c’è Michela Murgia.