Treno deragliato, il pm: "C'è l'ipotesi di un errore umano"

Un errore umano potrebbe essere stato alla base del deragliamento del treno Av 9595 che si è verificato questa mattina all'altezza di Casalpusterengo, in provincia di Lodi: l'incidente ha causato la morte di Giuseppe Cicciù e Mario Di Cuonzo, i due macchinisti. Sulla vicenda è intervenuto Domenico Chiari, il procuratore di Lodi: " Stiamo verificando l'ipotesi di un errore umano, che in questo momento è tra le ipotesi in campo, legato a lavori di manutenzione " affidati " a personale interno " e dunque non in appalto. Ma ha precisato che a causare la tragedia " non è stato niente che possa essere riferibile all'attività volontaria di qualcuno ". Il mezzo era partito " alle 5.30 da Milano a Roma, si era fermato a Rogoredo e l'incidente è avvenuto alle 5.50 e ha determinato il decesso dei due macchinisti ". Fortunatamente era quasi vuoto: " C'è stato un rischio contenuto: nella prima carrozza c'era solo una persona, due tre persone nelle carrozze successive. Il locomotore si è staccato a 300 all'ora e ha deragliato all'altezza di uno scambio posto in una posizione diversa da quella che doveva essere. Non è tanto il problema del vagone in questi casi. Possono essere liberati abbastanza tranquillamente ". Tuttavia vi sono anche delle " esigenze di cautela probatoria ".

Sotto accusa è finito lo scambio, lasciato senza alimentazione elettrica dagli addetti alla manutenzione meno di un'ora prima della tragedia poiché si pensava che i binari fossero nella configurazione normale. Il che potrebbe indicare non solo un errore umano, ma anche un'insufficienza dei sistemi di allarme. " Problemi stanotte sullo scambio? Non mi risulta, ma gli uomini sono ancora sul campo a fare verifiche ", ha successivamente aggiunto.

"Esclusa ipotesi attentato"

Il procuratore, nel corso della conferenza stampa per fare il punto sulle indagini, ha fatto sapere: " L'ipotesi che possa trattarsi di un attentato é destituita di ogni fondamento ". Chiari ha poi assicurato: " Faremo le cose con la massima rapidità possibile e l'accertamento delle responsabilità in un Paese democratico si fa seguendo le regole ". Nel frattempo è stata istituita un'inchiesta a carico di ignoti per disastro colposo, omicidio colposo e lesioni colpose: " Il fatto che sia stato iscritto un procedimento di disastro colposo esclude " quindi che ci sia stata una componente " dolosa ".