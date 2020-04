I carabinieri consegnano la pensione a domicilio

Il soffitto con le volte a stella, il grembiule ed uno scialle sulle spalle curve per firmare la consegna a domicilio della sua pensione. È il ritratto di una donna anziana di San Pancrazio Salentino, un Comune in provincia di Brindisi, in Puglia. È qui che i carabinieri e Poste Italiane stanno collaborando per poter consegnare direttamente a casa la pensione agli anziani di età pari o superiore a 75 anni. Si tratta di una fascia di età a rischio e c'è per loro la possibilità di chiedere la consegna a domicilio per tutta la durata dell’emergenza da Covid-19.

La donna che vedete nell'immagine ha 78 anni e, secondo quanto si legge in una nota dei carabinieri della stazione di San Pancrazio Salentino, ha manifestato ai militari dell'Arma tutta la sua gratitudine per la disponibilità dimostratale. Diventa difficile, infatti, per alcuni anziani spostarsi senza l'aiuto di qualcuno. C'è chi vive solo e non sa come spostarsi e ad uscire si rischia di contrarre il virus.

" L’accordo è parte del più ampio sforzo messo in atto dai due partner istituzionali, ciascuno nel proprio ambito di attività, per contrastare la diffusione del Covid-19 e mitigarne gli effetti, anche mediante l’adozione di misure straordinarie volte ad evitare gli spostamenti fisici delle persone, e in particolare dei soggetti a maggior rischio, in ogni caso garantendo il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro – si legge in una nota congiunta di Poste Italiane e Arma dei carabinieri. E ancora –. L’iniziativa permette anche di tutelare i soggetti beneficiari dalla commissione di reati a loro danno, quali, truffe, rapine e scippi ".