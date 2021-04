"Fa tenerezza": Scanzi difende Grillo in tv, la Gruber lo asfalta

Dopo un mese di "esilio" Andrea Scanzi è tornato in tv. A quanto pare sono bastate solo tre settimane di oblio per riabilitarlo prima a Cartabianca da Bianca Berlinguer e poi a Otto e Mezzo, ospite della Gruber. Ma se su Rai Tre il suo ritorno è stato visto quasi come quello del figliol prodigo, nell'ospitata su La7 Scanzi è finito bacchettato dalla conduttrice per le sue parole su caso Grillo.

Interpellato da Lilli Gruber sul video di Beppe Grillo - in cui il garante del Movimento 5 Stelle ha difeso a spada tratta il figlio Ciro dalle accuse di stupro sminuendo le accuse della vittima - Andrea Scanzi si è schierato in difesa di Grillo, intenerito da quel padre distrutto dal dolore: " Sul filmato te lo dico Lilli, io faccio fatica a commentarlo. Ho visto un uomo disintegrato, mi ha fatto tenerezza da un punto di vista umano ". E in nome della fantomatica empatia, il giornalista ha giustificato Grillo: " Si vede che è un padre distrutto che ha perso anche la lucidità, a un certo punto sbaglia anche parole, probabilmente la moglie avrebbe dovuto dirgli di non farlo ".

Ma quale video ha visto Scanzi?

Ma se anche la moglie ha difeso il figlio. Ha ragione la Vanoni, nel terzo millennio, nel 2021, forse bisognerebbe stare molto attenti. La giustizia farà il suo corso e sapremo cosa è successo, ma questi ragazzotti fatti e strafatti, fanno filmini e postano... non vogliamo qualificare

", si saranno chiesti i telespettatori. E infatti a fare un quadro più realistico della situazione e sul filmato ci ha pensato, che alle parole del giornalista ha replicato seccata: