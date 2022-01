"Pensami": così l'Inps ci fa sognare la pensione

«È online PensAMI», lo sapevate? Non è un nuovo libro di Massimo Gramellini, né un nuovo film di Walter Veltroni, né una serie per casalinghe disperate, né una nuova app per incontri amorosi, ma, leggo sul meraviglioso sito dell'INPS, «il nuovo simulatore ideato per affiancare e accompagnare gli utenti a comprendere il proprio futuro pensionistico». Proprio così. Un simulatore del proprio futuro pensionistico. Che si chiama PensAMI, che chissà quanto ci hanno pensato, a pensare pensAMI, soprattutto nel fondere l'idea del pensiero e dell'amore, e soprattutto per come è messa con i conti l'INPS, ma tanto è una simulazione. In ogni caso «PensAMI permette a tutti, senza autenticazione, di verificare i possibili scenari pensionistici considerata l'attività lavorativa svolta». Senza autentificazione, voi la scaricate, mettete il vostro stipendio, e PensAMi pensa a tutto, calcola tutto, «mettendo l'utente al centro» (e dove lo vuoi mettere l'utente?), un po' come l'app Io (il nome quel caso penso l'abbia invece concepito Eugenio Scalfari, l'unico in grado di scrivere un libro intitolato Incontro con io). Sicuramente PensAMI sarà un successone, soprattutto per i giovani (i vecchi credo non ne avranno bisogno, sapranno già cosa prendono di pensione), magari per i molti disoccupati che prendono il reddito di cittadinanza e vogliono sapere se avranno anche una pensione di cittadinanza, o per quelli che non prendono il reddito di cittadinanza ma fanno i navigator per aiutare quelli che prendono il reddito di cittadinanza a trovare un lavoro, anche loro avranno una pensione da navigator, penso, ma va chiesto a PensAMI. Oppure per chi lavora e guadagna e ha venticinque o trent'anni ed è così lungimirante da voler sapere esattamente da un simulatore di futuro pensionistico dell'INPS quanto percepirà tra trenta o quarant'anni (quando probabilmente non ci sarà più neppure l'INPS). A questo punto si potrebbe aggiungere anche un simulatore di funerale per sapere quanto dovranno spendere figli e nipoti: suggerirei CremAMI.