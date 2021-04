Pagamento pensioni maggio: le date da non scordare ​per avere l'assegno

Anche per il mese di maggio 2021, come ormai accade da inizio emergenza covid, è stato stabilito un calendario per il pagamento anticipato delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili. Lo delibera l'ordinanza n. 740 del 12 febbraio 2021 firmata da Angelo Borrelli, ex Capo del dipartimento della Protezione Civile.

Già dalla fine di aprile, infatti, chi ritira il proprio assegno pensionistico in contanti potrà recarsi negli uffici di Poste Italiane seguendo il calendario stilato. Quest'ultimo è suddiviso in più date a seconda dell'iniziale del cognome.

Poste Italiane ci ha tenuto a ricordare che "i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti e che non hanno già delegato altri soggetti al ritiro della pensione, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri".

Ciò significa che se si hanno più di 75 anni e non si ha già qualcuno che va a ritirare la propria pensione, si può far affidamento e richiesta, per questa pratica, ai Carabinieri.

Ancora non si sa se verranno pagate in anticipo le pensioni di giugno. Per questo è necessario aspettare l'ordinanza di Fabrizio Curcio, il nuovo Capo della Protezione Civile.

Chi può ritirare in anticipo

Non tutti i pensionati avranno la possibilità di usufruire del pagamento in anticipo. Questo, infatti, è solo per coloro che ritirano la pensione alla Posta e per coloro che sono titolari di conto BancoPosta, Postepay Evolution o libretto di risparmio. Inoltre, potranno ritirare la propria pensione recandosi presso un Atm Postamat tutti i titolati di carta Postamat, Libretto o Postepay Evolution.

Non ne potranno beneficiare coloro che ricevono la propria pensione attraverso un accredito bancario. Questi la riceveranno tutti il 3 maggio 2021.

Il calendario

Il calendario sarà strutturato seguendo l'ordine alfabetico e si comincerà ad avere la possibilità di andare a ritirare la pensione del mese di maggio 2021 a partire da lunedì 26 aprile fino al 3 maggio, il lunedì successivo.

Questo è l'ordine che verrà seguito:

• A-B: 26 aprile;

• C-D: 27 aprile;

• E-K: 28 aprile;

• L–O: 29 aprile;

• P-R: 30 aprile;

• S-Z: 3 maggio