Perde 3-0, aggredisce il mister rivale a colpi di schiacciata toscana

Ha incrociato il tecnico rivale al termine la conferenza stampa post-partita. E gli ha causato un taglio sulla fronte colpendolo con... un pezzo di schiacciata, minacciandolo e tentando poi di mettergli le mani addosso. Autore della vicenda surreale svoltasi ieri a Montevarchi (in Toscana, nella provincia di Arezzo) è l'allenatore della squadra locale, Roberto Malotti, che avrebbe aggredito il collega del Cesena Domenico Toscano. L'episodio sarebbe avvenuto alla fine di Aquila Montevarchi - Cesena, partita valida per l'undicesimo turno della Serie C 2022/23. Un incontro vinto 3-0 dai romagnoli, con la sconfitta rimediata (la quarta consecutiva) che ha spinto i padroni di casa al diciottesimo posto in classifica nel girone B del torneo. Un risultato che complica i piani degli aretini, chiamati nei prossimi turni a vincere a tutti i costi a vincere per evitare di perdere contatto con il resto del gruppo e pregiudicare la salvezza.

Il sessantenne Malotti, mister conosciuto a livello toscano per il carattere arcigno (che gli ha comunque permesso di cogliere nel complesso risultati positivi in C anche alla guida del Prato, in passato, ndr) non avrebbe gradito alcune frasi a suo dire irrispettose provenienti dalla panchina ospite. Già nell'arco dei novanta minuti i due allenatori avrebbero discusso, complice la tensione in campo. La situazione è tuttavia degenerata in sala stampa: dopo aver concluso le interviste con i media locali, Malotti avrebbe intravisto Toscano impegnato a parlare con la stampa cesenate. E incrociandolo, gli avrebbe tirato in faccia la schiacciata che stava mangiando, causandogli una ferita superficiale. Toscano avrebbe reagito verbalmente, chiedendogli conto del gesto. Per tutta risposta, l'allenatore fiorentino avrebbe minacciato di mettergli le mani addosso e sarebbe stato pronto a passare dalle parole ai fatti, se gli steward, i dirigenti e i giornalisti presenti non lo avessero trattenuto, cercando di calmarlo.