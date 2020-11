"Il piano Covid dovevo farlo io?", bufera sul commissario alla sanità calabrese

Sull'istituzione della zona rossa in Calabria da giorni ci sono molte polemiche. La regione non ritiene adeguate le misure di massima costrizione imposte alla regione, che si dice ancora in grado di gestire l'emergenza sanitaria. Ieri, però, la trasmissione Titolo Quinto ha smascherato un sistema di incompetenze e di mal funzionamento della macchina sanitaria calabrese che vede a capo il generale Saverio Cotticelli, Commissario ad acta alla Sanità in Calabria. " Avrei dovuto farlo io, già a giugno scorso? ", ha dichiarato il commissario in merito all'elaborazione del piano Covid. Successivamente alla trasmissione, Giuseppe Conte ha dichiarato sui social che intende destituire l'ex carabiniere dal suo ruolo. Intanto Emerge una lettera di Jole Santelli, presidente di regione prematuramente scomparsa, con la quale già il 13 settembre si segnalavano " discrasie e difficoltà nel rapporto con l'Ufficio del Commissario alla Sanità ".

La domanda che si fanno in tanti, soprattutto i calabresi, in questi giorni è sul perché la loro regione sia diventata zona rossa, nonostante i contagi tutto sommato contenuti. Il fattore che ha scatenato le misure più severe in regione è l'indice Rt eccessivamente alto, sopra 1.5, che potebbe portare a un incremento rapido dei contagi in breve termine se non venissero attuate adeguate misure di restringimento. La sanità della Regione Calabria è stata consegnata da Giuseppe Conte a Saverio Cotticelli con un decreto datato 7 dicembre 2018. In questo ruolo, in un momento di così stringente emergenza, il commissario avrebbe dovuto lavorare per predisporre un piano emergenziale capace di contrastare l'emergenza Covid ma ora la Calabria si ritrova completamente impreparata. Il motivo? La scarsa conoscenza del suo ruolo da parte di Saverio Cotticelli.