Screening e terze dosi: ecco il nuovo piano di Figliuolo

La variante Omicron avanza ed è destinata a diventare dominante a stretto giro. I contagi continuano ad aumentare (a fronte di un boom di tamponi) e i numeri sui decessi e i tassi di ospedalizzazione tornano a preoccupare. Perciò sarà necessario partorire un nuovo piano efficace per arginare una nuova ondata di Covid-19. Su questo fronte il Generale Francesco Paolo Figliuolo è determinato ad agire con estrema rapidità per provare a fermare l'impennata dei contagi. Il suo operato e quello della sua struttura commissariale agirà su due direzioni principali: le terze dosi di vaccino e uno screening di massa per il ritorno a scuola.

Le terze dosi

Indubbiamente gli sforzi principali sono dedicati alla campagna di vaccinazione, visto che il siero anti-Coronavirus viene considerata l'arma principale nella lotta alla pandemia. Il commissario straordinario all'emergenza ha assicurato la disponibilità " a vaccinare tutti i cittadini che lo vorranno " e si è detto ottimista dopo l'ok arrivato all'intervallo di tempo ridotto a quattro mesi tra la seconda dose di vaccino e la terza: " Considerando le dosi attualmente disponibili e quelle che saranno distribuite nel prossimo mese, si potrà soddisfare la platea di potenziali ricettori ".

La strada da intraprendere è proprio questa: aumentare il numero di cittadini vaccinati e che hanno ricevuto il booster " ci aiuterà a consolidare la barriera costruita finora con oltre 108 milioni di somministrazioni dall’inizio della campagna vaccinale ". Per farlo è necessario poter continuare a contare sull'asse con i governatori di Regione, con cui Figliuolo vanta buoni rapporti di collaborazione: " Con i presidenti mi sento molto spesso, seguiamo il metodo basato su un'analisi attenta alle singole situazioni locali, individuando punti di forza ed eventuali criticità ".

Comunque i numeri raggiunti fino a questo momento sono molto positivi e danno la misura di come il nostro Paese si stia comportando molto bene, soprattutto per quanto riguarda la risposta degli italiani alla campagna di vaccinazione: " Oggi la popolazione protetta con almeno una dose di vaccino, più i guariti da sei mesi al massimo, è pari a circa il 90% degli over 12 ".

Lo screening nelle scuole

Un altro fronte molto caldo è quello del ritorno a scuola a gennaio. L'ipotesi circolata era quella di prolungare le vacanze festive per provare a contenere i contagi delle prossime settimane ma, almeno a oggi, non ha trovato piena condivisione e dunque non se ne parla. Si è optato invece per uno screening di massa per gli studenti, per cui il ministero della Difesa garantirà il supporto a Regioni e province autonome " nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione ".

Figliuolo, nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha spiegato che " ogni Regione metterà a punto un dispositivo " e si potrà contare sul supporto dei team e dei laboratori militari. Prima della pausa di Natale, il personale militare ha effettuato più di 18mila tamponi in 470 istituti scolastici e svolgerà un ruolo fondamentale pure nei prossimi cruciali passaggi.

Il nuovo vaccino