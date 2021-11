14enne rifiuta il burqa: madre e fratello la massacrano di botte

Rifiutava di indossare il burqa e per questo motivo sarebbe stata malmenata ripetutamente dai familiari. Una storia drammatica quella di una 14enne bengalese residente a Ostia, vittima di vessazioni continue perché si sarebbe opposta ai rigidi dettami dell'Islam radicale. L'adolescente, finita in ospedale con un trauma cranico dopo esser stata aggredita dal fratello, si è rivolta ai carabinieri. Le ipotesi di reato ventilate dalla procura dei minori di Roma nei confronti della madre e e del fratello maggiore sono di maltrattamenti e lesioni personali.

L'aggressione choc

Calci, pugni e schiaffi. Un racconto scioccante quello che la 14enne bengalese ha riferito ai carabinieri della stazione in via dei Fabbri Navali, sul litorale ostiense, quando sabato sera ha denunciato i familiari dopo l'ennesimo episodio di violenza. La ragazzina sarebbe stata picchiata brutalmente dal fratello 17enne che, in preda all'ira incontrollata, l'avrebbe scaraventata contro una parete salvo poi sbatterle la testa su un mobile. Soccorsa con l'ambulanza del 118, l'adolescente è stata trasportata all'ospedale Grassi di Ostia dove i medici le hanno riscontrato un trauma cranico. Dopo esser stata qualche ora in osservazione, la 14enne è stata dimessa e trasferita in una struttura protetta.

"Mi vogliono mandare in Bangladesh"

Botte e vessazioni continue. La ragazzina ha raccontato ai militari dell'Arma di essere stata malmenata dal fratello perché avrebbe rifiutato di indossare il burqa. E non solo. Sovente sarebbe stata vittima di aggressioni anche da parte della madre per aver disobbedito all'imposizione del velo islamico. " Mi vogliono mandare in Bangladesh ", ha poi aggiunto dettagliando il racconto di particolari drammatici. Il caso è stato segnalato alla procura dei minori di Roma affinché accerti le circostanze dei fatti. I familiari della 14enne sono stati denunciati con l'ipotesi di reato per maltrattamenti e lesioni personali.

De Vecchis (Lega): "fanatismo islamista incompatibile con democrazia"