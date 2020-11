Piero Chiambretti sbotta: "Noi vip col Covid dei privilegiati? Così mia madre è morta in 4 giorni"

Piero Chiambretti sul coronavirus non fa sconti. Il popolare conduttore, che lo scorso marzo è stato contagiato e ha perso addirittura sua madre per colpa del virus, è tornato sull'argomento nel corso del suo programma Tiki Taka, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa.

Nell'ultima diretta del programma sportivo in onda su Italia Uno, Piero Chiambretti è tornato a parlare del problema Covid nei campionati di calcio. Il rischio di un imminente stop alle partite si fa sempre più concreto per colpa dei continui casi di positività, che ogni giorno si contano negli spogliatoi delle squadre italiane. Approfittando della presenza di Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, Chiambretti ha avuto modo di affrontare la questione dal punto di vista del rischio sospensione, ma prima di farlo il conduttore ha voluto fare un passo indietro.

Ho letto una dichiarazione che ho definito deficiente

che peraltro mi riguardava e vorrei girare a lei la mia reazione. C’è un signore, non so chi fosse, che ha fatto l'elenco di tutti i vip che si sono ammalati negli ultimi mesi e, puntualmente, secondo questo signore sono tutti guariti perché negli ospedali avremmo avuto un’attenzione particolare

Piero Chiambretti è tornato con la memoria a sette mesi fa quando sia lui che la madre hanno contratto il coronavirus. Il ricovero in ospedale, le cure urgenti e il decesso della madre hanno segnato profondamente il presentatore, che al viceministro Sileri ha voluto rivolgere un quesito che lo ha toccato da vicino. "- ha spiegato Piero Chiambretti -".