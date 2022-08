Podisti bloccati da un gregge: i ladri svaligiano le auto

Un gregge comparso dai terreni adiacenti ha impedito temporaneamente il transito ai corridori in gara, ritardandone l'arrivo. E qualcuno ne ha approfittato per svaligiare l'abitacolo delle loro auto, portando via portafogli ed ogni oggetto di valore trovato all'interno di alcuni veicoli. Potrebbe sembrare una gag inserita in qualche film comico, invece è quanto realmente avvenuto nei giorni scorsi in provincia di La Spezia. Stando a quanto riportato dal quotidiano La Nazione, l'episodio in questione sarebbe accaduto a Luni, nell'ambito di una manifestazione podistica organizzata da una società sportiva locale con un nobile intento.

L'obiettivo finale era quello di raccogliere fondi per acquistare materiale sportivo e didattico da donare a ragazzi e bambini con bisogni educativi speciali ed è stato se non altro raggiunto. Ma alcuni dei podisti che hanno coperto gli otto chilometri della sfida (da percorrere intorno all'anello dell'area archeologica spezzina) hanno trovato una brutta sorpresa, dopo aver tagliato il traguardo ed aver fatto ritorno nel parcheggio a seguito della cerimonia finale: alcune delle vetture parcheggiate nei pressi della partenza erano infatti state "visitate" da ignoti, che dopo aver forzato la serratura (o infranto il vetro di uno dei finestrini, in certi casi) hanno fatto man bassa di tutto quel che sono riusciti a trovare in ogni auto (incluso denaro contante).

Un'azione predatoria propiziata a conti fatti da un diversivo imprevisto, che ha causato agli agonisti diversi minuti di ritardo. Quale? Il passaggio di numerose capre che, dopo aver brucato per tutto il pomeriggio in un terreno adiacente, stavano tornando verso l'area in cui stazionavano guidate dal pastore del gregge e dal cane. Un incrocio che ha creato qualche attimo di apprensione fra atleti e spettatori (senza avere comunque nessuna conseguenza) dovuta perlopiù alla sorpresa. Non c'è mai stato alcun pericolo, anche perchè gli animali erano abituati a percorrere l'itinerario e infatti non hanno nemmeno fatto caso ai presenti.

Si è però reso necessario l'intervento del guardiano per velocizzare le operazioni, facendo uscire il più rapidamente possibile i caprini e riaprire la strada al transito degli sportivi. Un'operazione che ha richiesto tuttavia del tempo, trattandosi di un gregge particolarmente numeroso. E i ladri non si sono evidentemente fatti pregare, cogliendo la palla al balzo e sfruttando a loro vantaggio la situazione venutasi all'improvviso a creare. Se la finalità solidaristica della kermesse è stata centrata, c'è da scommettere che chi vi ha preso parte difficilmente dimenticherà questa corsa certamente "sui generis".