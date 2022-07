"Valoroso uomo di Stato...". Dal Cav a Macron, il cordoglio per Abe

La morte dell'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe ha sconvolto il mondo. È stato assassinato a Nara durante un comizio elettorale del suo partito, colpito al collo e al cuore da un uomo che ha aperto il fuoco con un'arma rudimentale. Da tutto il pianeta sono arrivati messaggi di cordoglio per la sua morte e anche nel nostro Paese la politica bipartisan si è stretta attorno alla popolazione del Giappone. Dai suoi social, Silvio Berlusconi ha espresso il cordoglio per la morte dell'ex premier, che ha conosciuto: " Sono sconvolto per l'attentato contro Shinzo Abe, che ha guidato con sicurezza e visione il Giappone in un momento difficile, e che io considero mio amico. Grazie a lui i rapporti tra i nostri Paesi sono assolutamente migliorati. Sono vicino alla sua famiglia ". Anche Antonio Tajani ha lasciato un messaggio sui social: " Rattristato dalla notizia dell'attentato contro l'ex primo ministro giapponese, Shinzo Abe, un grande amico dell'Italia e dell'Europa. I miei pensieri e preghiere sono per lui e il popolo del Giappone ".

In mattinata è arrivata anche la nota di Palazzo Chigi: " Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime il più profondo cordoglio del Governo e suo personale per la morte di Shinzo Abe. L'Italia è sconvolta per il terribile attentato, che colpisce il Giappone, il suo libero dibattito democratico. Abe è stato un grande protagonista della vita politica giapponese e internazionale degli ultimi decenni, grazie al suo spirito innovatore, alla sua visione riformatrice. L'Italia si stringe ai suoi cari, al governo e all'intero popolo giapponese ".

Anche la numero uno di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha ricordato Shinzo Abe a nome dei Conservatori europei, di cui è leader: " Tristezza e sgomento per quanto accaduto in Giappone dove l'ex capo del governo, Shinzo Abe, è stato ucciso da alcuni colpi di arma da fuoco in un attentato durante un evento elettorale. La famiglia dei conservatori europei è vicina al popolo giapponese in questo drammatico momento ". Matteo Salvini è stato tra i primi, questa mattina, a commentare la notizia, quando ancora i medici erano impegnati nel tentativo di salvare la vita dell'ex primo ministro: " Sgomento e preghiera per Shinzo Abe, valoroso uomo di Stato giapponese ".

Da Twitter è arrivato anche il messaggio dell'ex premier Giuseppe Conte: " Accolgo con sgomento la notizia dell'attentato a Shinzo Abe, esempio di intenso e devoto impegno a servizio delle Istituzioni del proprio Paese. La mia vicinanza ai suoi cari e al popolo giapponese ". E anche Matteo Renzi si è espresso per solidarizzare con il Paese, quando ancora non era stata dichiarata la sua morte: " Un pensiero e una preghiera per Shinzo Abe. Un abbraccio forte alla sua famiglia ".