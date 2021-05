Prodi si candida, supercazzola Conte e BoJo: quindi, oggi...

- non so come siano andate le cose al Mottarone. E magari la colpa sarà davvero del gestore e del caposervizio. Ma oggi la notizia è un altra, ed è tragica. Per il Gip (che di solito convalida quasi tutto) l’arresto degli indagati è stato “eseguito al di fuori di casi previsti dalla legge”. Due di loro non erano neppure stati interrogati. Cari miei, 14 morti sono un disastro. Ma qui la magistratura fa l’ennesima figuraccia: il solito modo di arrestare solo per il gusto di farlo, inventandosi fantasiosi pericoli di fuga. È ora di smetterla

- dopo le scuse patetiche di Di Maio di ieri sul giustizialismo grillino è già iniziata la guerriglia interna. Oggi si iscrive pure Conte, il quale democristiano come sempre dà un colpo al cerchio e uno alla botte. In sintesi: va bene cambiare, ma non troppo. Mi sembra comunque sia iniziata una sorta di sfida al vertice tra Luigi e Giuseppi

- andatevi a leggere il post di Conte su Facebook: un prolisso concentrato di ovvietà. La linea del neo-Movimento? “Una società 'a misura d'uomo', integralmente ecologica, in grado di garantire condizioni effettive di benessere equo e sostenibile a tutti i suoi membri”. Ma che vol dì? Praticamente una supercazzola con scappellamento a... sinistra

- se ne va il pilota 19enne Deupasquier. Dice giustamente qualcuno: correre con le moto è un “gioco con la morte” che è anche una “ragione di vita”. A volte purtroppo accadono le disgrazie, giù il cappello

- Prodi dice di sfilarsi dalla corsa per il Quirinale con la scusa di non essere “super partes” (e chi nell’attività politica lo è mai stato? Napolitano? Mattarella? Cossiga? Suvvia). Non so se bisogna credergli: otto anni fa era sempre lo stesso, eppure ci sarebbe salito al Colle. Eccome se ci sarebbe salito. In realtà l'intervista di oggi appare la mossa giusta con cui candidarsi sostenendo il contrario. Come a dire: “Se non trovate l’accordo su Draghi, sappiate che io…”. Anche perché si sa: chi entra Papa poi esce cardinale. Meglio tenersi un po' in disparte

- in gran segreto si è sposato Boris Johnson. Si sarà pettinato almeno per la celebrazione?

- Manfredi da ministro semi sconosciuto a candidato di seconda scelta per Napoli. Pare che l’idea per ripianare i debiti cittadini sia quello di aumentare le tasse, non solo per i residenti ma anche agli altri italiani. Un buon modo per farsi odiare dagli elettori: complimenti

- Salvini lancia la sua proposta: creare un gruppo unico all’Europarlamento tra tutte le formazioni di centrodestra in Ue. Praticamente l’internazionale sovranista. Unico problema, credo di non poco conto: all’interno dei tre gruppi (Id, Ecr e Ppe) ci sono persone che non si possono vedere manco a pranzo. Figuratevi in un partito. E credo difficile che Giorgia Meloni abbia tutto questo desiderio di lasciare la guida del suo gruppo per fare da ruota di scorta del Capitano. Puzza di fregatura

- siamo tornati alla vita di sempre. Lo dimostra la lite sul volo Ibiza-Milano. Siamo passati dai balconi tutti felici a cantare “ce la faremo” a sputacchiarci di nuovo addosso a suon di insulti. Che bella la normalità