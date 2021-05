Rinchiusa in casa con tampone negativo: vince il ricorso contro l'Ats

Un pronunciamento del Tribunale amministrativo regionale che potrebbe fare scuola e spingere altre persone a presentare ricorso. I protagonisti della vicenda sono una ragazza di 13 anni con la passione per la pallavolo e l’Agenzia di tutela della salute (Ats) di Milano. La storia: in una scuola un alunno risulta positivo al Covid-19 e l’Ats mette in quarantena tutta la classe per quattordici giorni. Tra gli studenti, una 13enne, che è costretta a saltare gli allenamenti in palestra e la finale di campionato a causa della restrizione obbligatoria. Il padre della piccola sportiva non ci sta, la figlia è disperata e depressa e quindi decide di ricorrere al Tar della Lombardia per chiedere di sospendere il provvedimento o perlomeno di "liberare" la ragazzina dopo dieci giorni e un tampone negativo.

In un solo giorno arriva anche la sentenza: l’istanza è accolta e la 13enne può riprendere la vita di sempre dopo quasi una settimana di quarantena e un test molecolare negativo, che la ragazza esegue immediatamente, ricevendo la notizia che non ha contratto il Coronavirus. La motivazione del Tribunale amministrativo regionale è riportata dal Corriere della Sera. L’Ats non indica per quale ragione impone l'isolamento “extra-large”. E invece dovrebbe, viste gli “eventuali diritti fondamentali quali la libertà di circolazione e la libertà di espressione della personalità della minore” .