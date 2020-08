"Benedetto XVI è gravemente malato": cosa succede al Papa emerito

Un biografo di Benedetto XVI - forse il più importante dei biografi dell'emerito - ha rivelato che il papa emerito soffre, dal ritorno dalla Germania, di un herpes oftalmico.

La salute del teologo tedesco sarebbe dunque peggiorata dopo la morte del fratello Georg. Joseph Ratzinger si era recato al capezzale del novantaseienne, consapevole di come quello potesse essere l'ultimo incontro tra i due fratelli Ratzinger. Poi l'emerito, nonostante le voci sul fatto che non sarebbe più tornato tra le mura leonine, ha fatto ritorno al Mater Ecclesiae, in Vaticano.

Stando a quanto si legge su IlMattino, Peteer Seewald - questo il nome del biografo - ha aggiunto ulteriori dettagli: Benedetto XVI sarebbe pronto a scrivere ancora. Ma le sue condizioni di salute, prima che questo accada, devono migliorare. Il tutto è stato svelato durante la prima presentazione ufficiale dell'ultimo testo di Seewald. La presentazione è avvenuta all'interno della Santa Sede, con tanto di presenza di monsignor Georg Gaenswein, il segretario particolare dell'emerito.

Il viaggio di Ratzinger presso la diocesi di Ratisbona si è svolto alla fine di giugno di quest'anno. L'emerito è stato lì per qualche giorno. Il Vaticano aveva comunicato che la visita sarebbe durata "tutto il tempo necessario". Possibile, dunque, che l'herpes sia stato diagnosticato dopo il viaggio di ritorno. In relazione alle condizioni di salute dell'ex pontefice, la definizione che circola con maggiore insistenza dopo le parole di Seewald è "estremamente fragile". In alcune circostanze, la Santa Sede è stata costretta a smentire le voci che ventilavano il peggioramento di Ratzinger. In questo caso, però, a parlare è stato l'uomo cui Ratzinger ha in qualche modo affidato le memorie giornalistiche del suo papato.

Vale la pena sottolineare come circoli comunque "ottimismo" sul fatto che Benedetto XVI possa riprendere a scrivere. Gli scritti di Ratzinger, in questi anni, hanno sollevato molta ammirazione, ma anche qualche polemica. Di recente si è parlato persino della necessità di riformare l'istituzione del papato emerito. Una figura che del resto non esisteva prima delle dimissioni dal soglio pontificio del penultimo papa della Chiesa cattolica. Il fatto che le voci del regnante e dell'emerito siano finite con il sovrapporsi rimane uno dei grandi capitoli aperti dalle cronache vaticane in questi ultimi sette anni.

Comunque sia, Ratzinger è lucido. Seewald ci ha tenuto a rimarcarlo. La malattia, insomma, riguarda il fisico dell'emerito, mentre la mente è quella di sempre.