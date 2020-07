Lutto per Benedetto XVI: è morto il fratello, Georg Ratzinger

Georg Ratzinger, fratello maggiore del papa emerito, è morto in Germania all'età di 96 anni. Era noto che Georg Ratzinger non fosse in buone condizioni di salute. Tanto che l'ex pontefice tedesco, pochi giorni fa, aveva scelto di recarsi al capezzale, stupendo peraltro tutti per via della fuoriuscita dalle mura leonine.

Quest'anno i due fratelli non avevano avuto modo d'incontrarsi prima, com'erano soliti fare, per esempio durante le celebrazioni per il compleanno del predecessore di Jorge Mario Bergoglio, per via della pandemia e delle sue restrizioni. Lo scorso 16 aprile Ratzinger ha festeggiato con le persone che erano già presenti presso il Mater Ecclesiae. Senza rinunciare alla birra bavarese che degustava volentieri in presenza di Georg.

Benedetto XVI ha dunque viaggiato in direzione di Ratisbona, per poi fare ritorno in Santa Sede, dove ha scelto di dimorare in seguito alla rinuncia al soglio di Pietro. Poco dopo il rientro di Joseph Ratzinger in Vaticano dunque, Georg Ratzinger ha esalato il suo ultimo respiro in terra teutonica. Si era ipotizzato che Joseph Ratzinger potesse restare in Germania sino alla morte del fratello, ma così non è stato. Si era anche congetturato sul fatto che Bendetto XVI potesse non tornare mai più in Vaticano, preferendo di risiedere nella sua patria d'origine. Ma a conti fatti si può dire che si sia trattato di mere ipotesi smentite dai fatti. La notizia sulla morte di Georg Ratzinger è stata confermata da Aci Stampa.

I due erano molto legati. La fonte sopracitata ricorda come entrambi siano stati ordinati nella medesima data. E anche la passione per la musica ha rappresentato di sicuro un tratto comune per i fratelli. L'emerito, sulla musica, ha pronunciato parole che ancora oggi riecheggiano nelle analisi di chi si occupa di dimostrare l'esistenza di Dio e non solo: "È difficile trovare le parole per trasmettere la gioia autentica dell’incontro amorevole con Dio, tuttavia la bella musica è in grado di esprimere qualcosa del mistero dell’amore di Dio per noi e del nostro per Lui", ha esclamato l'allora pontefice, durante un discorso tenuto nel 2010.

Georg Ratzinger è stato anche il direttore del coro di Ratisbona, la città dove i due fratelli si sono salutati per l'ultima volta. Il linguaggio della musica, per Joseph Ratzinger, rappresenta in qualche modo una prova della presenza dell'Altissimo. In una circostanza recente, Georg aveva anche parlato di come stesse il papa emerito, per quanto il Vaticano avesse smentito il quadro presentato. Quella odierna è dunque una giornata luttuosa per il Vaticano tutto e per il Mater Ecclesiae.