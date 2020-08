Treviso, rivolta nel focolaio più grande: migranti devastano caserma

Quello dell'ex caserma Serena di Treviso è uno dei più grandi focolai scoppiati in Italia dopo la fine del lockdown. Oltre 130 contagiati tra migranti e operatori hanno messo in allarme la città e l'intera regione, che ha visto risalire in modo esponenziale i contagi. I controlli sono scattati immediatamente dopo la scoperta delle prime positività al Covid e hanno coinvolto a tappeto tutti gli ospiti dell'hotspot. Tutti i migranti e gli operatori positivi sono stati messi in quarantena in attesa della negativizzazione del tampone ma nel frattempo nell'ex caserma è scoppiata la rivolta in dissenso delle misure di contenimento del contagio.

Il virus non deve uscire dalla caserma. Per me la caserma rimane zona rossa dal punto di vista sanitario e gli ospiti devono sottostare a regole sancite per legge. Il soggetto positivo va incontro a multa e conseguenze penali se esce dalla quarantena. Il soggetto negativo deve stare in quarantena

L'ospitalità va garantita a chi scappa dalla morte e dalla fame, i dati ci dicono che questi casi costituiscono il 5% del totale. Il 90% degli arrivi riguardano cittadini che vengono da Paesi in cui non c'è guerra o persecuzione. Non capiamo per quale motivo dobbiamo avere in Veneto oltre il 55% dei focolai che vengono da fuori

L'intera ex caserma Serena, infatti, è stata messa in isolamento. Il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, ha deciso che la struttura dovrà essere trattata come se fosse una zona rossa, pertanto nessuno potrà entrare o uscire per il tempo necessario all'estinzione del focolaio. "", ha affermato il governatore, che nella sua conferenza ha fatto il focus sulla correlazione tra nuova diffusione del virus e sbarchi: "".

Luca Zaia ha deciso di proseguire sulla linea del pugno di ferro, anche per rispetto a tutti quelli che nei mesi del lockdown sono stati ligi alle regole: " Abbiamo 5 milioni di veneti che sono stati chiusi in casa per mesi. Non capisco quale sia il problema per 300 persone. Qui si vede se lo Stato esiste o no. Resta inteso che strutture come queste vanno dismesse, questo sistema di ospitalità è fallimentare in tutti i sensi ". La decisione del governatore del Veneto non è piaciuta ai migranti dell'ex caserma Serena di Treviso, che hanno messo in atto una vera rivolta. Una sommossa in piena regola che si è compiuta con il lancio di alcune brande, computer e mobili. L'infermeria della struttura è stata devastata dall'assalto dei migranti contrari alla decisione di Luca Zaia di istituire la zona rossa sanitaria per la caserma, impedendo di fatto gli spostamenti a chi si trova al suo interno. " Non c'è pace a Treviso, caserma Serena (133 immigrati positivi su 293, principale focolaio Covid italiano): sommossa degli 'ospitì, non vogliono stare in quarantena e distruggono l'infermeria! Siamo ancora di più a fianco del sindaco che chiederà i danni allo Stato per il danno incalcolabile creato all'immagine del territorio trevigiano, al turismo, alle aziende ", così Matteo Salvini su Twitter ha commentato i fatti.

Qui non c'è il Covid-19, stanno mentendo. Siamo qui chiusi per niente

Non è l'unica azione di rivolta in Veneto, dove anche asi assiste a scene di disordine sociale in un altro centro per immigrati. Agli ospiti sarebbe arrivato l'esito negativo del terzo tampone negativo e questo è per loro sufficiente per interrompere l'isolamento e lasciare la struttura. Come riferisce il Corriere di Verona, i migranti si sarebbero quinti presentati davanti all'ingresso ma le forze di polizia a presidio della struttura hanno impedito loro di uscire, visto che manca ancora il via libera da parte dell'azienda sanitaria, l'unica autorità a poter interrompere l'isolamento. Da qui è iniziata la protesta, con i migranti che hanno gridato a gran voce le loro ragioni. Capito che non c'era possibilità, gli ospiti del centro hanno fatto il giro e si sono presentati dalla parte opposta, in una parte non presidiata che si affaccia sulla spiaggia, a pochi metri dai lettini di une dai bagnanti. Qui hanno iniziato a protestare con grida e con uno striscione. "", questo è quanto affermano.

Tuttavia, come si legge nel Corriere di Verona, " I tamponi eseguiti 7 giorni dopo il primo test avrebbero mostrato che alcuni soggetti inizialmente negativi si sono positivizzati. Si tratterebbe di 4 persone, subito allontanate dagli altri e isolate. Tuttavia questi referti hanno portato il conteggio della quarantena per tutti al giorno zero ". La protesta, in questo caso, non ha causato danni ed è sempre stata tenuta sotto controllo dall'esercito, dalle forze di polizia e dalla Croce Rossa che gestisce il centro di accoglienza.