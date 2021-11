Rudy Guede rischia l'espulsione. E chiede asilo all'Italia

Rudy Guede rischia l'espulsione dall'Italia. Il 34enne, tornato in libertà lo scorso 22 novembre dopo aver scontato 16 anni di carcere per omicidio volontario in concorso con ignoti, potrebbe dover lasciare il Belpaese. Secondo l'ordinamento giudiziario italiano, infatti, uno staniero che sia stato condannato alla reclusione per un tempo superiore ai 2 anni deve essere rimpatriato. Ma pare che l'ivoriano abbia già fatto richiesta di protezione internazionale, circostanza che consente di interrompere le pratiche per l'eventuale rimpatrio.

La scarcerazione di Guede

Dopo aver pagato il suo debito con la giustizia, Rudy Guede è tornato in libertà. Lo ha fatto d'anticipo rispetto al termine naturale di fine pena previsto per gennaio 2022 beneficiando dello sconto (45 giorni) per buona condotta. Il 34enne, condannato per l'omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher (Perugia, 2007), è stato recluso nella "Casa Circondariale Mammagialla" di Viterbo per circa 16 anni. Durante il periodo di detenzione ha studiato dapprima per diplomarsi poi, per laurearsi. Negli ultimi anni era stato affidato ai servizi sociali: di giorno serviva alla mensa della Caritas, di pomeriggio lavorava al centro strudi criminologici. Lo scorso 20 novembre il suo legale, l'avvocato Fabrizio Ballarini, aveva annunciato di aver fatto richiesta per la scarcerazione anticipata del suo assistito, istanza che è stata accolta dal magistrato di sorveglianza di Viterbo. Ora Guede è un uomo libero.

Il rischio di espulsione