Da Salma Hayek a Linda Evans: i vip sedotti dalla setta "Ramtha"

Una setta che attende l’Apocalisse e che ha preso piede in tutto il mondo. La Scuola di Illuminazione di Ramtha preannuncia la fine del mondo e tra i seguaci troviamo anche diversi volti noti del mondo dello spettacolo. Anche in Italia c’è chi promuove il culto del guerriero vissuto 35 mila anni fa: due di loro, i coniugi romani Paolo Neri e Stefania Platania, si sono tolti la vita a Spinello, provincia di Forlì-Cesena.

Dai simboli esoterici ai guerrieri blu, passando per le teorie sull’esistenza degli Ufo e le citazioni del Signore degli Anelli: la Scuola di Illuminazione di Ramtha è nata nel 1977 per iniziativa di JZ Knight, all’anagrafe Judith Darlene Hampton. La medium aveva indicato proprio Spinello come “luogo benedetto”, riporta Il Messaggero, e lì circa settanta italiani si erano radunati il 21 dicembre 2012, giorno profetizzato dai Maya come fine del mondo.

La Scuola di Illuminazione di Ramtha è frequentata da studenti di tutto il mondo dai 6 anni in su e, come già evidenziato in precedenza, non mancano i volti noti. Una delle seguaci più in vista è l’attrice messicana Salma Hayek: la candidata all'Oscar alla miglior attrice per “Frida” possiede un ranch a sud di Yelm, Washington, quartier generale della setta. Un’altra interprete ammaliata dal mito di Ramtha è Shirley MacLaine, vincitrice di un Premio Oscar, quattro Golden Globe, due Premi BAFTA, un Premio Emmy, due Coppe Volpi e due Orsi d'Argento. E ancora Linda Evans, amata la grande pubblico per il ruolo di Kristle Carrington nella soap opera “Dynasty”.