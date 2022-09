Per scappare da Striscia vanno dalla polizia: borseggiatrici rom denunciate

Per sfuggire alle telecamere di Striscia la Notizia, che le stavano inseguendo, avevano cercato riparo negli uffici di polizia. Così facendo, però, sono incappate in una denuncia. L'ennesima. Per quattro borseggiatrici di etnia rom, il tentativo di seminare una troupe del tg satirico di Canale5 si è concluso con un provvedimento emesso dalle forze dell'ordine. L'episodio, secondo quanto riferiscono fonti della questura, è avvenuto negli spazi della metropolitana di Milano nel pomeriggio di ieri, 21 settembre.

Nell'ambito di una campagna anti-borseggio avviata da tempo, l'inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli aveva intercettato le quattro donne (di 28, 26, 22 e 15 anni) mentre si aggiravano con atteggiamenti sospetti nel mezzanino della metro della Stazione Centrale. A quel punto era partita la solita attività di denuncia mirata ad avvertire i frequentatori del servizio sotterraneo del potenziale pericolo. Ne era scaturito un parapiglia verbale, con le nomadi che avevano tentato di far perdere le loro tracce salendo a bordo di un vagone.

Arrivate alla vicina fermata di Cadorna, le giovani si erano accorte però di essere ancora seguite dalle telecamere e si erano così dirette verso l'ufficio della polmetro. Secondo quanto si apprende, per farsi aprire la porta dagli agenti in servizio in quel momento, le donne si erano messe a prendere a calci l'ingresso degli uffici. Proprio per questo motivo erano poi state fermate, identificate e denunciate per danneggiamento. Al momento del riconoscimento, due delle giovani erano risultate già destinatarie di un daspo urbano già sottoposte a raspo urbano, chiaramente non rispettato. Per questo, nei loro confronti, è stata avviata un'ulteriore indagine.

Le aggressioni delle borseggiatrici

Nessuna conseguenza, invece, per Valerio Staffelli e la sua troupe. Diversamente, in altre occasioni, l'inviato del tg satirico e gli operatori erano stati anche malmenati e aggrediti. In un caso, in particolare, due assistenti di Staffelli erano stati costretti a recarsi in ospedale dopo un tentativo di strangolamento da parte di una delle borseggiatrici inseguite.