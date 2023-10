Uno schiaffo a tutta Italia

«Ma quante Italie esistono?», si chiederanno domani nel resto del mondo apprendendo che sulla guerra in Israele il nostro Parlamento ha approvato ben quattro mozioni diverse nella forma e, a tratti, nel contenuto, proprio nel giorno in cui si scopre che i terroristi palestinesi, durante il loro attacco, hanno decapitato donne e bambini civili inermi. Stiamo con i tagliagola o con le vittime? «Con i secondi», dice senza ombra di equivoco la mozione proposta dalla maggioranza; «dipende», si sostiene invece con sfumature diverse nelle tre mozioni in cui si è divisa l'opposizione.

Ovvio che il Parlamento sia il luogo del dibattito, che non tutti i suoi componenti siano obbligati a pensarla allo stesso modo. Ma il Parlamento non è neppure uno studio televisivo dove gli ospiti si scannano a favore di telecamera per vincere la gara dell'applausometro. No, quando si tratta materia delicata quale è la politica estera e il ruolo dell'Italia nel mondo, sia pure dopo «ampio e approfondito dibattito», il responso di un Paese che aspira ad avere credibilità e affidabilità nel contesto internazionale dovrebbe essere univoco e gli inevitabili e legittimi distinguo relegati agli ambiti politici e mediatici.

La sola idea che qualcuno, alla luce delle quattro distinte mozioni, possa pensare che l'Italia in questo momento non stia compattamente dalla parte di Israele è cosa che mette i brividi, eppure la sinistra ha ancora una volta anteposto la sua ideologia all'interesse dell'Italia, la sua frustrazione al senso dello Stato.

Un passo indietro. Primo marzo 2022: il Parlamento è chiamato a esprimere la sua opinione sulla guerra in Ucraina e il conseguente da farsi. Mario Draghi, allora premier, chiede una posizione univoca e netta pro Kiev, ne va della credibilità dell'Italia. La sua variegata maggioranza tentenna e si rischia il pasticcio se non fosse che il leader dell'opposizione, Giorgia Meloni, invece di specularci sopra a sorpresa annuncia: «Io voto con il governo». A quel punto le divisioni rientrano e Draghi porta a casa il risultato sperato. Ecco, per dire che ci sarà un motivo se a distanza di pochi mesi le elezioni le ha vinte lei e la sinistra le ha perse.