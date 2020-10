"La scuola calcio va bene ma il calcetto è vietato?" Cristani smonta il Dpcm

Scuola calcio sì e partitella tra amici, invece, no. C'è qualcosa che non quadra nel nuovo Dpcm a firma del premier Giuseppe Conte, specie per le misure anti-contagio riguardanti gli ''sport da contatto''. Si scervella sulla questione anche il virologo Andrea Crisanti che non ne viene a capo: '' Faccio fatica anche io a cogliere il razionale di questo particolare, - spiega l'esperto nel corso di un intervento al programma L'Aria che tira - però evidentemente ci sono delle ragioni che ci sfuggono ”.

Cosa prevede il Dpcm per gli sport da contatto

Il Dpcm 12 ottobre prevede delle restrizioni stringentissime per gli sport amatoriali. Come anticipato qualche giorno fa , sono state vietate le partite di calcetto tra amici, incluse nel novero degli sport da contatto, e quindi ritenute potenzialmente più pericolose di quelle sotto l'egida federale. ''Lo svolgimento degli sport di contatto - si legge nel decreto - come individuati con successivo provvedimento del Ministro dello Sport, è consentito da parte delle società professionistiche e - a livello sia agonistico che di base - dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale". Una differenza - sottile, sottilissima che sfugge persino al professor Andrea Crisanti, consulente per l'emergenza sanitaria nella Regione Veneto. ''Faccio fatica a capire il razionale di questo particolare - dice - ma evidentemente ci sono ragioni che ci sfuggono''.

Caos scuola