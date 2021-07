Figliuolo striglia le Regioni: "Docenti indietro coi vaccini"

Il commissario straordinario all'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, parlando dell’avvio della scuola a settembre, ha reso noto a Morning News su Canale 5 che “abbiamo nove regioni che viaggiano dal 77 al 50% di personale scolastico non vaccinato, e questo non va bene. Quindi è importante che soprattutto in quelle regioni si convinca il personale docente e non docente a fare questo atto di generosità, perché solo così riparte il Paese" .

Chiesto l'elenco preciso di chi non si è vaccinato

Figliuolo ha inoltre confermato di avere chiesto alle Regioni un elenco preciso e aggiornato del personale scolastico, docente e non docente, che ancora non ha ricevuto la vaccinazione. La lista dovrebbe pervenire al commissario straordinario entro il 20 agosto. Il generale ha quindi precisato che “è importante sapere quante sono le mancate adesioni a livello numerico, sempre nel rispetto della privacy, e quante di queste potrebbero dipendere dalla problematica sanitaria di persone che non possono vaccinarsi. Questa mappatura è importante per capire come procedere e che cosa fare".

Anche la ministra per la famiglia e le pari opportunità Elena Bonetti, intervenuta ad Agorà Estate, su Rai 3, ha parlato di come inizierà l’anno scolastico, ribadendo che la scuola in presenza è un diritto ma che deve essere aumentato il ritmo delle vaccinazioni, l’unico modo per poter avviare l’anno in presenza. Per quanto riguarda l’obbligo di mascherine a scuola, secondo la ministra l’anno scolastico ripartirà con le protezioni perché siamo ancora in una situazione che richiede prudenza, sottolineando che il governo vuole superare la didattica a distanza. E per riaprire la scuola in presenza, Bonetti ha tenuto a dire che deve aumentare la vaccinazione anche tra i più giovani. Ha poi aggiunto: "Considereremo seriamente all'interno del governo l'ipotesi dell'obbligo vaccinale per chi lavora nella scuola che ha una grande responsabilità".

Perché è importante vaccinare gli studenti