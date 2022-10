Modena, circondato il capannone del rave party: pronto lo sgombero

Al via le operazioni di sgombero del capannone di Modena nord in cui da sabato notte si sono radunati migliaia di ragazzi per un rave party. La prima fase prevede una trattativa tra le divise e i giovani partecipanti, che a più riprese hanno annunciato di non voler interrompere l'evento. All'esterno del capannone si trovano circa 100 agenti, alcuni dei quali in tenuta antisommossa. Fino a questa mattina nessuno è entrato in divisa all'interno dell'area in cui si sta svolgendo il rave.

Già ieri mattina, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha indicato la linea dura per lo sgombero in tempi rapidi. Ha dato mandato al prefetto di far liberare l'area e di studiare le misure da intraprendere. Per questo motivo, già nella mattinati di domenica, si è riunito il comitato provinciale dell'Ordine e della Sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Modena Alessandra Camporota. Nel frattempo, il proprietario dello stabile, un privato, ha sporto denuncia contro l'occupazione abusiva. Tutto questo mentre il Pd difende il rave.

Molti giovani, capendo che a breve sarebbe partito lo sgombero forzato, hanno deciso di lasciare volontariamente il rave. Altri sono stati portati via dai genitori. Questa notte, alcuni hanno anche dormito all'addiaccio nei campi attorno al capannone. Tutti o quasi indossano travestimenti di Halloween. Ci sono anche alcuni stand improvvisati che promettono pizze fritte e street food.