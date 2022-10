In carcere per il furto degli auricolari. Si uccide dopo due giorni

Sarebbe tornato in libertà da lì a poche ore, ma non ha fatto in tempo a lasciare il carcere “Le Vallette” di Torino perché ha deciso di farla finita impiccandosi nella sua cella del padiglione B della casa circondariale. Un detenuto di 36 anni, originario del Gambia, si è tolto la vita dopo aver trascorso appena due giorni dietro le sbarre. L’uomo, accusato del furto di un paio di auricolari bluetooth e di resistenza a pubblico ufficiale, non ha retto psicologicamente alla detenzione. Non sapeva che il giudice era in procinto di ordinare la sua scarcerazione e ha compiuto il suo gesto tragico.

I fatti

Ieri mattina, dopo aver fatto regolarmente colazione, ha scambiato poche chiacchiere con gli agenti penitenziari e con un infermiere. A detta di chi lo ha incrociato non dava segni di squilibrio, anzi, sembrava molto tranquillo. Tornato in cella si sarebbe dovuto preparare per andare in palestra. Lo spazio era occupato solo dal gambiano, dato che il suo compagno di stanza aveva chiesto di essere trasferito. Invece di riempire il borsone, il 36enne ha preso un lenzuolo, lo ha arrotolato come se fosse una fune, lo ha appeso al gancio sul soffitto che sosteneva la lampada e ha stretto il collo all’altra estremità, lasciandosi andare nel vuoto. Ad accorgersi di ciò che stava accadendo è stato un secondino che ha chiamato subito i soccorsi. I medici hanno provato a rianimare per ben cinquanta minuti il gambiano, anche con un defibrillatore, ma non c’è stato nulla da fare. La Procura di Torino, intanto, ha sequestrato gli atti e aperto un'inchiesta.

Le reazioni