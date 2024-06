Stupidi a prescindere

Ascolta ora 00:00 00:00

Certo che fa tristezza questa «gioventù meloniana» termine immagino coniato appositamente per rimandare a quella hitleriana, non guasta mai che spiata da un giornalista infiltrato rivela avere aspetti davvero inquietanti di pensiero e parole. Pazzesco, da non crederci e lo dico convintamente. Sarebbe come ma è impossibile - se una giovane andasse in giro per l'Europa con la gioventù non meloniana, specializzata nello spaccare teste ad altre gioventù, dopo essere stata condannata più volte per reati di violenza oltre che verbale anche fisica nei confronti delle forze dell'ordine e avendo pure occupato abusivamente case pubbliche destinate ai poveri venisse infine eletta deputata europea nelle file della sinistra. È davvero incredibile quanto deplorevole sia, ne sono convinto, questa gioventù meloniana che sfregia le basi della nostra civiltà. Non punirla sarebbe come solidarizzare con la gioventù non meloniana se le venisse in mente, cosa che non può accadere perché quella è gente seria, di sfregiare le nostre opere d'arte, di imbrattare monumenti unici e preziosi provocando volutamente ingenti danni economici in nome di una non meglio precisata salvezza dell'umanità. Ovvio che al di fuori da quelle meloniane le gioventù sono ligie al dovere, ragazzi e ragazze fantastici. Figuriamoci se è possibile che a dei giovani non contagiati da quel maledetto virus meloniano possa venire in mente di uccidere a coltellate un loro coetaneo così per vedere l'effetto che fa e poi come se niente fosse andare a farsi un drink in spiaggia con tanto di selfie. Mai saputo di una cosa simile. Ho fatto dell'ironia a basso costo per dire che abbiamo scoperto l'acqua calda: ci sono, ahimè, non pochi giovani cretini e alcuni di loro pure pericolosi. Ma peggio di loro c'è solo chi da oggi vorrà far credere che questo accade solo a destra e in modo strumentale prova a inchiodare loro, e solo loro, a un teorico mandante morale e politico.

I messaggi violenti e minacciosi, anche fisicamente, nei confronti della ragazza al centro del caso con cui la «gioventù non meloniana» ha invaso ieri il web ne sono la prova: stupidi si nasce, non si diventa per fede politica.